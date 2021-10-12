تكنولوجيا وعلوم

"إنستغرام" يختبر "إبلاغ" مستخدميه بأي انقطاع

Lebanon 24
12-10-2021 | 08:00
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أعلن تطبيق "إنستغرام"، التابع لشركة "فيسبوك"، أنه يختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات الفنية بشكل مباشر على تطبيق مشاركة الصور، وذلك بعد أيام من تعطل خدمات عملاق شبكات التواصل الاجتماعي مرتين.

وقال "إنستغرام" في تدوينة، إن الاختبار سيجري في الولايات المتحدة وسيستمر لبضعة أشهر.

وتخطط الشركة أيضا لطرح خاصية ستساعد في التسهيل على الأشخاص معرفة ما إذا كانت حساباتهم معرضة لخطر التعطيل.

المصدر: العربية
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