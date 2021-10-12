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تكنولوجيا وعلوم
توهج شمسي ضرب الأرض... ومخاوف من انقطاع الإنترنت وتعطيل الاتصالات!
Lebanon 24
12-10-2021
|
05:33
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ضرب توهج شمسي كوكب الأرض، مع التقاط الشفق القطبي في جميع أنحاء العالم، كما يقول أحد الخبراء إن العاصفة لا تزال "تتشكل" بعد أن "تأخرت بشكل عصري".
وضرب القذف الكتلي الإكليلي (CME) المجال المغناطيسي للأرض اليوم، ما أثار عاصفة مغناطيسية أرضية من فئة G2 والتي بدأت الآن.
وحذر مركز التنبؤ بالطقس في Space Watch (SWWPC) من أن العاصفة مصنفة على أنها معتدلة، ولكن حتى ذلك يمكن أن يتسبب في تقلبات في شبكة الطاقة، وقد تتعرض أنظمة الطاقة في خطوط العرض العالية لإنذارات الجهد مع استمرار العاصفة في التكوّن.
وقد يتسبب هذا في حدوث خلل في اتجاه الأقمار الصناعية والتي يمكن أن تكون مدمرة للمليارات على الأرض، حيث لا تزال المخاوف من انقطاع الإنترنت وتعطيل الاتصالات العالمية محتملة، ولم تستبعد SWWPC زيادة تأثير العاصفة الشمسية على الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض.
والآن، تبدو العاصفة في حالة ركود ومن المتوقع أن تستمر حتى المساء.
ولكن، في حين أن العاصفة يمكن أن تسبب تشويشا كبيرا، إلا أنها تأتي أيضا بلوحة فنية رائعة، مع عرض الشفق القطبي المذهل، والمعروف لدى معظم الناس باسم الشفق القطبي الشمالي، عبر أجزاء من الولايات المتحدة.
وفي قضية التحذير من العاصفة، ذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أيضا أن الشفق القطبي قد يُشاهد على مستوى منخفض من نيويورك إلى ويسكونسن إلى ولاية واشنطن.
المصدر: روسيا اليوم
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