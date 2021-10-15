26
o
بيروت
26
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
لدواع أمنية..."مايكروسوفت" تغلق "لينكد إن" في الصين
Lebanon 24
15-10-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت شركة "مايكروسوفت" الأميركية قرارا بإغلاق خدمات تطبيق "لينكد إن" في الصين، بسبب دواع أمنية لتشديد قواعد الإنترنت من قبل السلطات الصينية.
وأوضحت مايكروسوفت، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، أن "لينكد إن" يواجه "بيئة تشغيل صعبة" في الصين، وسيواجه صعوبة في الامتثال لقواعد الإنترنت في بكين.
ومن المتوقع أن يتم استبدل "لينكد إن" بمنصة محلية في الصين يطلق عليها "إن جوبز"، والتي تحتوي على جميع الشبكات المهنية في "لينكد إن"، ولكنها لن تتضمن موجزًا اجتماعيًا أو القدرة على مشاركة المنشورات أو المقالات.
وكان "لينكد إن" قد قال في آذار الماضي، إنه سيوقف تسجيلات الأعضاء الجدد في الصين، بسبب مشكلات تنظيمية غير محددة.
وأشارت هيئة مراقبة الإنترنت في الصين في أيار إلى أنها عثرت على موقع "لينكد إن" وكذلك محرك بحث "بينغ" التابع لمايكروسوفت ونحو 100 تطبيق آخر متورطين في جمع واستخدام البيانات بشكل غير صحيح.
وأفاد العديد من العلماء هذا العام أيضًا أنهم تلقوا رسائل تحذير من موقع "لينكد إن" تفيد بأنهم يشاركون "محتوى محظورا" لن يكون قابلاً للعرض في الصين، ولكن لا يزال بإمكان مستخدمي "لينكد إن" رؤيته في أماكن أخرى.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
اليكم سعر مبيع قارورة الغاز الجديد
Lebanon 24
اليكم سعر مبيع قارورة الغاز الجديد
14:19 | 2021-10-14
14/10/2021 02:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة تُكشف عن أحداث الطيونة.. هكذا بدأ الاشتباك
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة تُكشف عن أحداث الطيونة.. هكذا بدأ الاشتباك
04:00 | 2021-10-15
15/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أحداث الطيونة أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد أحداث الطيونة أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:00 | 2021-10-15
15/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله "لا ضمانات بأن لا يتكرر مشهد الطيونة" والقوات "شو قلن علاقة بعين الرمانة"
Lebanon 24
حزب الله "لا ضمانات بأن لا يتكرر مشهد الطيونة" والقوات "شو قلن علاقة بعين الرمانة"
05:00 | 2021-10-15
15/10/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في وضح النهار.... ماذا يجري في هذه الطريق الجبلية؟ (صور)
Lebanon 24
في وضح النهار.... ماذا يجري في هذه الطريق الجبلية؟ (صور)
10:18 | 2021-10-15
15/10/2021 10:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2021-10-15
اكتشاف كوكب ضخم بـ"حجم المشتري" يدور حول نجم ميت!
08:00 | 2021-10-15
"ناسا" ترصد "بؤبؤ عين" ملونة تحدق إلينا من الفضاء
02:00 | 2021-10-15
هاتف جديد من سامسونغ... ما هي مميزاته؟
23:00 | 2021-10-14
إحدى أكثر السيارات تطورًا وأناقة من الصين إلى العالم (فيديو)
16:00 | 2021-10-14
ما هو روبوت الباندا الصيني المشارك في "إكسبو دبي 2020"؟... (فيديو)
14:00 | 2021-10-14
"نوكيا" تعيد طرح هاتف عمره "20 عاما"
فيديو
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
09:12 | 2021-10-15
15/10/2021 20:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
15/10/2021 20:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
08:44 | 2021-10-13
15/10/2021 20:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact