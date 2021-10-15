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تكنولوجيا وعلوم
"ناسا" ترصد "بؤبؤ عين" ملونة تحدق إلينا من الفضاء
Lebanon 24
15-10-2021
|
08:00
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نشرت وكالة الفضاء "ناسا" أحد أغرب المشاهد المرصودة في الفضاء البعيد معتبرة أن هذا المشهد بمثابة "لقطة اليوم الأجمل"، التي تم رصدها حديثا.
وتشارك وكالة الفضاء "ناسا" بشكل دوري مشاهد ملتقطة من مجرات الكون البعيدة، بشكل دوري، مع تعليق بسيط من خبراء الفلك على هذه المشاهد.
وبحسب موقع "pampaskies"، فإن الصورة الجديدة والفريدة المنشورة هي لسديم يحمل الرمز "NGC 7293"، وهي صورة ثنائية اللون ضيقة النطاق (HOO)، تم إجراؤها باستخدام البيانات التي تراكمت في السنوات الثلاث الماضية من تصوير إجمالي استمر حوالي 90 ساعة.
ونوه الموقع إلى أن هذه الصورة أنتجت بعد جميع بيانات عدد من العدسات والمراصد الفضائية مختلفة التقنيات لتنتج ما يبدو وكأنه "بؤبؤ عين" تنظر إلينا من الفضاء البعيد.
وبدورها، نقلت "ناسا" عن عالم فلك تحدث علق على الصورة قائلا: "على بعد 700 سنة ضوئية فقط من الأرض باتجاه كوكبة الدلو، هناك نجم شبيه بالشمس يحتضر".
وتبع الخبير: "أنتجت آلاف السنين الماضية سديم اللولب (NGC 7293)، وهو مثال مدروس بشكل جيد وقريب من سديم كوكبي".
وأوضح الخبير أنه لإعداد هذه الصورة استغرق حوالي 90 ساعة من الرصد والتحليل لإنشاء هذا العرض الواسع للسديم الرائع.
المصدر: سبوتنيك
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