تكنولوجيا وعلوم

ناسا: محطة الفضاء الدولية تستعيد اتجاهها الطبيعي بعد فقدان السيطرة عليها 30 دقيقة

Lebanon 24
16-10-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-875639-637699679727279385.jpg
Doc-P-875639-637699679727279385.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن محطة الفضاء الدولية استعادت اتجاهها في الفضاء بعد فقدان السيطرة عليها لمدة 30 دقيقة مؤكدة أن الحادث لم يشكل أي تهديد للطاقم.

وقالت الوكالة في بيان، اليوم السبت: "استعاد مراقبو الرحلة السيطرة على موقع المحطة الفضائية في غضون 30 دقيقة، هي الآن في وضع مستقر. الطاقم كان مستيقظًا أثناء الحادث ولم يتعرض لأي خطر."

يذكر أن محطة الفضاء الدولية فقدت اتجاهها في الفضاء أثناء اختبار محركات المركبة الفضائية "سويوز إم إس -18"، وتم استخدام محركات الجزء الروسي من المحطة لاستعادته.

وفي وقت سابق، من خلال المفاوضات بين رائد الفضاء أنطون شكابليروف ومركز التحكم بالقرب من موسكو، علم أن محطة الفضاء الدولية فقدت اتجاهها في الفضاء أثناء اختبار محركات المركبة الفضائية "سويوز إم إس -18"، ولاستعادته تم استخدام محركات الجزء الروسي من المحطة.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2021-10-16
05:00 | 2021-10-16
02:00 | 2021-10-16
23:00 | 2021-10-15
16:00 | 2021-10-15
14:00 | 2021-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website