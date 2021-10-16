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تكنولوجيا وعلوم
ناسا: محطة الفضاء الدولية تستعيد اتجاهها الطبيعي بعد فقدان السيطرة عليها 30 دقيقة
Lebanon 24
16-10-2021
|
08:00
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن محطة الفضاء الدولية استعادت اتجاهها في الفضاء بعد فقدان السيطرة عليها لمدة 30 دقيقة مؤكدة أن الحادث لم يشكل أي تهديد للطاقم.
وقالت الوكالة في بيان، اليوم السبت: "استعاد مراقبو الرحلة السيطرة على موقع المحطة الفضائية في غضون 30 دقيقة، هي الآن في وضع مستقر. الطاقم كان مستيقظًا أثناء الحادث ولم يتعرض لأي خطر."
يذكر أن محطة الفضاء الدولية فقدت اتجاهها في الفضاء أثناء اختبار محركات المركبة الفضائية "سويوز إم إس -18"، وتم استخدام محركات الجزء الروسي من المحطة لاستعادته.
وفي وقت سابق، من خلال المفاوضات بين رائد الفضاء أنطون شكابليروف ومركز التحكم بالقرب من موسكو، علم أن محطة الفضاء الدولية فقدت اتجاهها في الفضاء أثناء اختبار محركات المركبة الفضائية "سويوز إم إس -18"، ولاستعادته تم استخدام محركات الجزء الروسي من المحطة.
المصدر:
سبوتنيك
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