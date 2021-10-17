"إنفينيتي" تخالف جميع التصاميم بسيارة غريبة (فيديو)

كشفت مصادر إعلامية عن تصميم جديد لسيارة "إنفينيتي" اليابانية التابعة للمصنع الياباني العريق "نيسان موتورز"، التي تظهر كسيارة فريدة جدا، لم تعهد من قبل، بعد تضمين مقعد خلفي ذي إطلالة معاكسة، قد يقدم للبعض شيئا جديدا مثل الإطلالة البانورامية الخلفية.

أسدل الستار عن التصاميم الجديدة لسيارة "إنفينيتي"، الشهيرة بسيارات الدفع الرباعي الضخمة والفارهة، حيث تم تصميم السيارة بخطوط وزوايا مميزة ، اعتبرها بعضهم مستوحاة من أحد تصاميم شركة "تسلا" الأمريكية، بسبب منحنياتها. وأعلن المصمم، جوني جيانج، عن السيارة الجديدة التي منحت لقب "إنفينيتي إنسبيرد QX90"، وهي سيارة جديدة لن تدخل خط الإنتاج في الوقت القريب.