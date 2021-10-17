تكنولوجيا وعلوم

"إنفينيتي" تخالف جميع التصاميم بسيارة غريبة (فيديو)

Lebanon 24
17-10-2021 | 02:00
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كشفت مصادر إعلامية عن تصميم جديد لسيارة "إنفينيتي" اليابانية التابعة للمصنع الياباني العريق "نيسان موتورز"، التي تظهر كسيارة فريدة جدا، لم تعهد من قبل، بعد تضمين مقعد خلفي ذي إطلالة معاكسة، قد يقدم للبعض شيئا جديدا مثل الإطلالة البانورامية الخلفية.

أسدل الستار عن التصاميم الجديدة لسيارة "إنفينيتي"، الشهيرة بسيارات الدفع الرباعي الضخمة والفارهة، حيث تم تصميم السيارة بخطوط وزوايا مميزة ، اعتبرها بعضهم مستوحاة من أحد تصاميم شركة "تسلا" الأمريكية، بسبب منحنياتها.

وأعلن المصمم، جوني جيانج، عن السيارة الجديدة التي منحت لقب "إنفينيتي إنسبيرد QX90"، وهي سيارة جديدة لن تدخل خط الإنتاج في الوقت القريب.

 

ونفت بعض المصادر أن يتم إنتاج هذه السيارة من الأساس، وهو ما قد يفسر عدم إعلان الشركة بشكل رسمي عنها حتى الآن، على الرغم من انتشار الصور بشكل واسع.

وبحسب موقع "interestingengineering"، صممت السيارة الجديدة للسير بشكل مستقل،  كما تتيح للسائقين التبديل بسرعة بين وضعي "القيادة" و"الاسترخاء".
تشتمل المقصورة الداخلية لسيارة السيدان على سقف زجاجي بانورامي يزيد من الشعور بالراحة عند ركوب السيارة خصوصا في وضعية "الاسترخاء"، حيث تدور مقاعد الركاب الخلفية بزاوية 180 درجة لإعطاء رؤية محسّنة ومساعدة الركاب على الاستمتاع بالمناظر الخلفية أو وداع من يحبون بعد الانطلاق.
المصدر: سبوتنيك
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