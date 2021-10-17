"غوغل" تختبر خاصية التصفح اللانهائي عبر الهاتف المحمول

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "غوغل" الأميركية تختبر حاليا خاصية التصفح اللانهائي عبر إصدار محرك البحث الأشهر على الهواتف المحمولة.وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن "غوغل" تختبر حاليا طرح ميزة "التمرير المستمر" في البحث عبر نظامها الأساسي للهواتف المحمولة.ولفت التقرير إلى أن هذه الخاصية ستظهر تدريجيا لجميع المستخدمين، لكنها في الوقت الحالي مقتصرة على البحث باللغة الإنجليزية، وسيتم تمديدها إلى باقي اللغات في وقت قريب.وتختبر غوغل خاصيتها حاليا في الولايات المتحدة الأميركية، ووعدت بأن تضيف دولا أخرى في القريب العاجل.ولن يحتاج المستخدم لضغط الصفحات المتتالية عند بحثه عن أي شيء، فبمجرد التمرير لأسفل سينتقل مباشرة محرك بحث "غوغل" إلى الصفحة التالية.