ليست فقط للموسيقى.. يمكنك التحكم بمنزلك بمكبرات صوت

بدأت الكثير من الشركات بالاهتمام وتقديم مكبرات الصوت الذكية بأكثر من شكل وتصميم مختلف، وبالتالي تنوع استخدام السماعات كثيرًا.ويظن البعض أن مكبرات لا تصلح إلا لتشغيل الموسيقى بشكل مرتفع، ولكن تقدم السماعات الذكية مجموعة أكبر وأكثر تنوعًا من الاستخدامات.وتستطيع عبر مكبرات الصوت الذكية التحكم في منزلك الذكي والتواصل مع المساعد الصوتي الخاص بهاتفك أو السماعة، وذلك سواءً كانت سيري أو مساعد غوغل أو أليكسا من أمازون.استخدامات مكبرات الصوت الذكيةتقدم مكبرات الصوت الذكية الكثير من الاستخدامات بحسب الأجهزة التي تستخدمها في منزلك وإن كانت ذكية أم لا. وذلك لأنها تستطيع الاتصال بالإنترنت وهاتفك والمنزل الذكي معًا.كما تمتاز مكبرات الصوت الذكية بتصميم صغير ومضغوط، وذلك ما يجعلها مناسبة لتوضع في أي منزل أو مكتب يمتلك أجهزة الذكية.وتستطيع عبرها من أغلب الشركات التحدث مع المساعد الصوتي الخاص بها، ويختلف المساعد بحسب الشركة أيضًا.ويتشابه الأمر قليلًا مع مكبرات صوت "غوغل" التي تعمل على استخدام مساعد "غوغل" الصوتي، ويختلف الأمر قليلًا من ناحية أليكسا.