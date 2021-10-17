تكنولوجيا وعلوم

كم يجني صناع المحتوى عبر قنواتهم على "يوتيوب"؟

Lebanon 24
17-10-2021 | 14:00
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يحقق صانعو المحتوى على موقع يوتيوب، والذين يعرفون باسم "يوتيوبرز"، عائدات مالية كبيرة ترتفع مع زيادة أعداد المتابعين والمشتركين في القناة.

ونشر موقع "بيزنس إنسايدر" تقريرا يتحدث فيه عن العوائد المالية التي يمكن أن يجنيها اليوتيوبرز، وقال إن "تجاوز حاجز المليون مشترك على يوتيوب يعد علامة فارقة كبيرة". ويكسب اليوتيوبرز المال بعدة طرق، وعادة ما تشكل الأموال الناتجة من الإعلانات التي يتم تشغيلها في مقاطع الفيديو الخاصة بهم، جزءا كبيرا من دخلهم.

وعلى سبيل المثال حقق اليوتيوبر Andrei Jikh، (لديه 1.7 مليون مشترك في قناته على يوتيوب)، 1.6 مليون دولار من عائدات الإعلانات في أقل من ثلاث سنوات.

وتقول اليوتيوبر "تيفاني ما" MissTiffanyMa لموقع إنسايدر، (لديها 1.8 مليون مشترك في قناتها على يوتيوب)، إنها تكسب نحو 11500 دولار شهريا من الإعلانات على مقاطع الفيديو الخاصة بها.

ولبدء جني الأموال مباشرة من يوتيوب، يجب أن يكون لدى اليوتيوبر أكثر من 1000 مشترك في القناة و4000 ساعة مشاهدة.

وبمجرد وصولهم إلى هذا الحد، يمكنهم التقدم بطلب للبدء في تحقيق الدخل من قنواتهم من خلال الإعلانات والاشتراكات وعضويات القناة.

ومقابل كل 1000 مشاهدة للإعلان، يدفع المعلنون سعرا معينا لموقع يوتيوب، ويأخذ الأخير 45٪ من الأرباح، فيما يحصل اليوتيوبرز على الباقي.

المصدر: الحرة
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