جديد واتساب.. طرح النسخ الاحتياطية المشفرة

في جديدها، أعلنت شركة فيسبوك أن النسخ الاحتياطية المشفرة من طرف إلى طرف لمنصة واتساب لنظامي التشغيل iOS وأندرويد أصبحت متاحة، أمس الخميس.



وقدمت الشركة التشفير الشامل للمحادثات لسنوات. لكن مع هذا التغيير الجديد، يمكنك الحصول على نفس المستوى من التشفير مع النسخ الاحتياطية الخاصة بك.

تخزين في آيكلاود أو غوغل درايف

كما يتم طرح الميزة ببطء للأشخاص الذين يستخدمون أحدث إصدار من التطبيق. واتخذت المنصة هذه الخطوة لإغلاق إحدى الطرق الصعبة التي يمكن من خلالها اختراق الاتصال الخاص بين الأفراد عبر التطبيق.



كذلك يجري تخزين نسخ واتساب الاحتياطية في آيكلاود أو غوغل درايف. غير أن هذا يعني أنه يمكن لشركة آبل أو غوغل تسليم النسخ الاحتياطية إلى الحكومات أو سلطات تطبيق القانون إذا اضطرت لذلك.



يشار إلى أنه مع التغيير المتاح، يمكنك تأمين النسخ الاحتياطية السحابية لمنصة واتساب بكلمة مرور أو مفتاح تشفير مكون من 64 رقماً، وهو ما يعني نظرياً أنه لا أحد غيرك يكون قادراً على الوصول إلى النسخة الاحتياطية. ولن تتمكن منصة واتساب ولا مزود خدمة النسخ الاحتياطي من قراءة النسخ الاحتياطية أو الوصول إلى المفتاح المطلوب لإلغاء قفلها.



وقالت فيسبوك إنه "تم بناء واتساب على فكرة بسيطة تتمحور حول أن ما تشاركه مع أصدقائك وعائلتك يبقى بينكما. وقبل 5 سنوات، أضفنا التشفير من طرف إلى طرف افتراضياً، الذي يحمي أكثر من 100 مليار رسالة يومياً أثناء انتقالها بين أكثر من ملياري مستخدم". كلمة مرور أو مفتاح تشفيريشار إلى أنه مع التغيير المتاح، يمكنك تأمين النسخ الاحتياطية السحابية لمنصة واتساب بكلمة مرور أو مفتاح تشفير مكون من 64 رقماً، وهو ما يعني نظرياً أنه لا أحد غيرك يكون قادراً على الوصول إلى النسخة الاحتياطية. ولن تتمكن منصة واتساب ولا مزود خدمة النسخ الاحتياطي من قراءة النسخ الاحتياطية أو الوصول إلى المفتاح المطلوب لإلغاء قفلها.وقالت فيسبوك إنه "تم بناء واتساب على فكرة بسيطة تتمحور حول أن ما تشاركه مع أصدقائك وعائلتك يبقى بينكما. وقبل 5 سنوات، أضفنا التشفير من طرف إلى طرف افتراضياً، الذي يحمي أكثر من 100 مليار رسالة يومياً أثناء انتقالها بين أكثر من ملياري مستخدم".

طبقة أمان إضافية

كما أضافت أنه "بينما يتم تخزين الرسائل المشفرة من طرف إلى طرف التي ترسلها وتستقبلها عبر جهازك، فإن العديد من الأشخاص يريدون أيضاً طريقة لإجراء نسخ احتياطي لمحادثاتهم في حالة فقدهم لهاتفهم"، لافتة: "بدأنا الخميس نوفر طبقة أمان إضافية اختيارية لحماية النسخ الاحتياطية المخزنة عبر آيكلاود أو غوغل درايف مع التشفير التام بين الأطراف.



وتفاخرت الشركة بأنه لا توجد خدمة رسائل عالمية أخرى بهذا النطاق توفر هذا المستوى من الأمان لرسائل المستخدمين والوسائط والرسائل الصوتية ومكالمات الفيديو ونسخ الدردشة الاحتياطية.



تضمين خيارين

من جهتهم يرى مستخدمو المنصة خياراً لإنشاء مفتاح تشفير مكون من 64 رقماً لقفل النسخ الاحتياطية للمحادثات في السحابة. ويمكنهم تخزين مفتاح التشفير في وضع عدم الاتصال أو في مدير كلمات المرور من اختيارهم، أو إنشاء كلمة مرور تدعم مفتاح التشفير الخاص بهم في خزنة المفاتيح الاحتياطية المستندة إلى السحابة التي طورتها الشركة.



إلى ذلك لا يمكن استخدام مفتاح التشفير المخزن في السحاب دون كلمة مرور المستخدم. وأوضحت واتساب: "نحن نعلم أن البعض يفضل مفتاح التشفير المكون من 64 رقماً، بينما يريد الآخرون شيئاً يمكنهم تذكره بسهولة. لذلك نقوم بتضمين كلا الخيارين".



وبمجرد إنشاء نسخة احتياطية مشفرة، يتم حذف النسخ السابقة من النسخ الاحتياطية. ويحدث هذا تلقائياً، وليس هناك أي إجراء يتعين على المستخدم اتخاذه.