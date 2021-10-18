سلاح صيني "مرعب" يدور حول الأرض... هذه تفاصيله

أجرت الصين بشكل سري اختبارا لسلاح نووي جديد تفوق سرعته سرعة الصوت، ووصفته تقارير إعلامية بـ"السلاح المرعب".وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلا عن 5 مصادر استخباراتية لم تذكر اسمها، إن الجيش الصيني أطلق، في آب الماضي، الصاروخ "Long March"، حاملا على متنه "مركبة انزلاقية تفوق سرعة الصوت حلّقت في مدار منخفض حول العالم".وأوضحت الصحيفة أن "المركبة الانزلاقية دارت حول الكرة الأرضية قبل أن تهبط نحو هدفها، الذي أخطأته بحوالي عشرين ميلا".وكشفت المصادر أن النظام الجديد قادر على "التغلب على الأنظمة الدفاعية المضادة للصواريخ الباليستية الأميركية الموجودة في ألاسكا والتي تم إعدادها لإسقاط المقذوفات القادمة فوق القطب الشمالي - سيكون النظام الصيني قادرا على ضرب الولايات المتحدة من الجنوب".