ما الذي يخبره لون هاتفك عن شخصيتك؟

تتمتع سلسلة هواتف آيفون 13 الجديدة باختيارات من 9 ألوان، ولكن قبل اختيار لون هاتفك، قد ترغب في معرفة دلالة اللون المفضل لهاتفك على شخصيتك.

وتحدث متجر التجزئة للهواتف الذكية Fonehouse إلى أخصائي الألوان ماثيو ريتشر حول ما يقوله اختيار لون هاتف آيفون حول شخصيتك.

وأصدرت أبل أول هاتف آيفون وردي صغير في سلسلة آيفون 13، وثبت أنه لون شائع بالفعل، ويعتقد ريتشر أن الأشخاص الذين يشترونه "متناغمون جدًا مع أنوثتهم". وقال أيضًا "من المرجح أن يكون اختيار هذا اللون تعبيراً عن شخصيتهم الحنونة والراعية. ومن المرجح أيضًا أن يكونوا منفتحين، اجتماعيين للغاية، مع اهتمام قوي بالناس والعلاقات".

وكان خبير الألوان أقل مجاملة بالنسبة لأولئك الذين يختارون اللون الذهبي لهاتف آيفون، وقال "الذهب هو لون الثروة والنجاح والمكانة العالية، مما يوحي بأن من يختار هذا اللون قد يرغب في أن يظهر على هذا النحو. ومن المحتمل أن يكون لديهم تركيز أكثر انفتاحًا على الخارج، وهم يهتمون كثيرًا بكيفية رؤية الآخرين لهم. ومن المحتمل أيضًا أن تكون لديهم القدرة على المنافسة ولديهم الرغبة في الارتقاء في سلم المكانة الاجتماعية".

ويمتلك الكثير من الأشخاص هواتف ذكية سوداء ووفقًا لريتشر يمكن أن يعني هذا عدة أشياء، وأوضح "من المحتمل أن يرى الانطوائيون ذلك على أنه خيار ينتج عن عدم الاهتمام، بينما قد يختاره المنفتحون بسبب علاقات المكانة والسلطة وربما المهنية. ويبدو اللون الأسود جيدًا أيضًا، لذلك يمكن أن يكون اختيارًا جماليًا، ومن المحتمل أن يكون هذا مؤشرًا على شخص يقدر الفن والإبداع".

ولم يكن ريتشر مجاملاً أيضاً بشأن أجهزة آيفون الحمراء، وقال إن الشخص الذي يختار هذا اللون من المحتمل أن يكون "منفتحًا وواثقًا اجتماعيًا ويتوق إلى أن يكون مركز الاهتمام".

واللون الأزرق هو خيار شائع آخر للألوان ويمكنك الحصول على آيفون 13 باللون الأزرق الدافىء، وقال ريتشر: "بالنسبة لأولئك الذين يختارون هاتف آيفون أزرق فمن المحتمل أن يكون لونهم المفضل، ربما بسبب تأثيره المريح، إنهم يتوقون إلى هدوء المحيط أو ما يمكن أن تجلبه سماء زرقاء صافية. وقد يشير اللون الأزرق الدافئ أيضًا إلى الرغبة في الفردية والتعبير عن الذات وربما الرغبة الإبداعية. بشكل عام، من المرجح أن تكون دوافعهم انطوائية وموجهة داخليًا".

وقال الخبير إن أولئك الذين يختارون الهواتف الفضية أو الجرافيت متشابهون، بمعنى أنه قد يكون لديهم "اهتمام قوي بجمالياتهم وأسلوبهم ومن المرجح أن يكونوا موجهين من الداخل".

واللون الأخير من سلسلة هواتف آيفون 13 هو اللون الأبيض، ويقول ريتشر إن من المرجح أن يكون اختيار اللون الأبيض اختياراً منفتحاً، حيث ستتم ملاحظته من قبل الآخرين، مما يعطي فكرة عن الرغبات الطبيعية. وقد يشير أيضًا إلى الرغبة في البساطة، وقد يكون لدى من يختارون هذا اللون حاجة قوية للنظافة، والتي ترتبط بشدة في علم النفس بالرغبة في النظام والحاجة إلى أن تكون الأشياء في مكانها الصحيح، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.