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تكنولوجيا وعلوم
أعطال في إنستغرام بهذا البلد!
Lebanon 24
19-10-2021
|
05:00
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نقل موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في رصد أعطال المواقع الإلكترونية المشهورة، عن مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام في الولايات المتحدة أنهم يعانون من أعطال في الخدمة.
وأضاف الموقع أن معظم المستخدمين عانوا من الأعطال في عمل التطبيق، كما تم رصد أعطال في عمل الموقع عند نشر منشورات إلى جانب مشاكل تقنية أخرى.
وكان تطبيق "إنستغرام" للتواصل المصور، قد أعلن في وقت سابق، اللجوء إلى تقنية "داخلية" جديدة، يمكنها مواجهة الأعطال المفاجئة التي من شأنها أن تؤثر على خدماتها.
وقال موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إن إعلان "إنستغرام" عن التقنية الجديدة جاء عقب أيام من العطل المفاجئ الكبير الذي واجه المنصة لأكثر من 6 ساعات كاملة.
وأوضح "إنستغرام" أن التقنية الجديدة من المنتظر أن تقدم نظام "إشعارات داخلية" يهدف إلى تنبيه المستخدمين إلى وجود مشكلات مؤقتة بالخدمة، مثل الانقطاعات أو المشكلات الفنية الأخرى، كما أن التنبيهات الجديدة ستظهر في سجل نشاط المستخدمين، إلى جانب الإشعارات الأخرى داخل التطبيق.
المصدر: سبوتنيك
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