"أبل" تكشف عن "لاب توب" جديد وأحدث إصدارات "أيربودزط

كتب مساعد الزياني في الشرق الاوسط:

كشفت شركة أبل، اليوم الاثنين، عن جهاز «لاب توب» جديد، وجيل حديث من سماعاتها اللاسلكية "أيربودز"، وإطلاقها خدمة الاستماع للموسيقى عن طريق خاصية الأوامر الصوتية.وأعلنت الشركة خلال حدث خاص، عُقد افتراضياً عن توسعها في صناعة شرائح المعالج لأجهزة الحاسب الآلي؛ حيث أفصحت عن شريحتي "أم1 برو" و"أم 1 ماكس"، ووصفتهما بأنهما أسرع بشكل كبير من شرائح المعالجة الموجودة في السوق.وأشار تيم كوك، الرئيس التنفيذي لـ"أبل"، خلال تقديمه الحدث من مقر الشركة في مدينة كوبرتينو، بولاية كاليفورنيا، إلى أن المؤتمر متمحور حول الموسيقى وأجهزة الماك بوك نوت.ماك بوك بروأزاحت "أبل" الستار عن جهاز "ماك بوك برو" الجديد بعد إعادة تصميمه كلياً مع شريحة "أم1 برو" وشريحة "أم1 ماكس" الجديدتين كلياً، وهما أول شريحتين احترافيتين مصممتين لأجهزة ماك وفقاً للشركة الأميركية التي قالت إن الجهاز الذي يتوفر بمقاس 14 إنشاً و16 إنشاً، يتميز بأداء غير مسبوق في المعالجة ورسومات الغرافيك والتعلم الآلي، سواء عند استخدامه بطاقة البطارية أم بتوصيله بمصدر طاقة، بالإضافة إلى عمر بطارية رائع، ما يتيح إنجاز مهام لم يكن من الممكن تخيلها من قبل على جهاز نوت بوك.ويأتي الجهاز الجديد بشاشة "ليكود رينتا أكس دي آر"، ومجموعة واسعة من المنافذ من أجل إمكانات اتصال أعلى، وكاميرا طفيس تايم أتش دي 1080p" وأفضل نظام صوت في جهاز نوت بوك، وقالت "أبل": «عندما تجتمع هذه الإمكانات الرائعة مع نظام (ماك أو إس مونتري) الذي صمم في الأساس ليحقق الاستفادة الكاملة من شريحة (أم1 برو) وشريحة (أم1 ماكس) يحظى المستخدم بتجربة لا تضاهيها تجربة" على حد تعبيرها.وبحسب الشركة: "يتجاوز (ماك بوك برو) إمكانات أجهزة النوت بوك، فهو مصمم من أجل المطورين والمصورين وصانعي الأفلام وفناني الرسومات ثلاثية الأبعاد والعلماء ومنتجي الموسيقى وكل من يريد أفضل جهاز نوت بوك في العالم. وينضم (ماك بوك برو) الجديد إلى (ماك بوك برو) مقاس 13 إنشاً مع شريحة (أم1) لتشكيل أقوى عائلة أجهزة نوت بوك احترافية على الإطلاق".من جانبه، قال غريغ جوسوياك، نائب رئيس قسم التسويق العالمي بالشركة: "لقد عملنا من أجل إصدار أفضل جهاز (نوت بوك) احترافي في العالم، واليوم يسعدنا تقديم (ماك بوك برو) الجديد كلياً مع شريحة (أم1 برو) وشريحة (أم1 ماكس)، وهو مزيج يقلب المعايير بفضل الأداء الفائق وعمر البطارية الذي لا مثيل له والميزات الرائدة".وتابع: "يأتي (ماك بوك برو) الجديد كلياً بشاشة (أكس دي آر) مبهرة، ومزيد من المنافذ، مثل منفذ (ماغ سيف 3)، وكاميرا 1080p متطورة، ونظام صوت رائع، مكون من 6 مكبرات، كل ذلك في تصميم خلاب. ببساطة ليس هناك مثيل لجهاز (ماك بوك برو) الجديد، فهو أفضل جهاز نوت بوك احترافي أنتجناه على الإطلاق".وتحدث شريحتا "أم1 برو" و"أم1 ماكس" ثورة في تجربة "ماك بوك بروط، وتعد خطوة كبيرة للأمام في عملية التحول إلى استخدام شرائح «أبل سيلكون» في "ماكط. ويعد "ماك بوك برو" مع شريحتي "أم1 برو" و"أم1 ماكس" تطبيقاً لتصميم النظام المتكامل في شريحة «أس أو سي» على الأنظمة الاحترافية للمرة الأولى؛ حيث يتميز بذاكرة موحدة سريعة وزيادة في نطاق الذاكرة الترددي من أجل أداء ليس له مثيل، والأداء الأفضل في فئته لكل واط، وكفاءة رائدة في المجال في استهلاك الطاقة.الجيل الجديد "أيربودز"أعلنت "أبل" عن الجيل الثالث من سماعتها "أبل أيربودز"، وقالت إنها تأتي بميزة الصوت المكاني وميزات مطورة داخل تصميم انسيابي جديد، وذلك من خلال الجمع بين قوة شريحة «أتش1» مع نظام صوتي من تصميم الشركة؛ حيث تستخدم "أيربودزط الجديدة الصوت الحسابي من أجل تقديم تجربة صوت مختلفة مع موازنة الصوت المتكيفة.وأوضحت أنه يمكن للمستمعين تجربة خاصية الصوت المكاني بتكنولوجيا "دوبلي أوتموس" على "أبل ميوزكط والأفلام والبرامج التلفزيونية مع خاصية التتبع الديناميكي للرأس ما بين أجهزة "أبل"، مضيفة أن سماعتها الجديدة تتميز بمقاومة للعرق والماء وتتميز بمستشعر ضغط، يسمح بالتحكم في الموسيقى والمكالمات ببساطة وسهولة، ويتيح عمر البطارية الطويل لوقت الاستماع أن يصل إلى 6 ساعات، ووقت استماع إجمالي حتى 30 ساعة مع علبة الشحن.وقال جريج جوسوياك، نائب الرئيس الأول لقسم التسويق على مستوى العالم في أبل: «غيّرت (أيربودز) عالم سماعات الرأس اللاسلكية من خلال تصميمها الرائد والصوت المذهل والتجربة الساحرة، ويسعدنا تقديم الجيل الجديد من (أيربودز) الذي يتميز بصوت لا مثيل له من خلال موازنة الصوت المتكيفة والصوت المكاني، مع خاصية التتبع الديناميكي للرأس، بالإضافة إلى التفاعل السلس ما بين أجهزة (أبل)، ما يجعل سماعات الرأس الأكثر مبيعاً في العالم أفضل وأفضل».