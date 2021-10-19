تكنولوجيا وعلوم

سر العطل الذي ضرب "نتفليكس" لمدة ساعة وأثر على آلاف المستخدمين

Lebanon 24
19-10-2021 | 16:00
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عادت منصة "نتفليكس" الأميركية الرقمية للعمل من جديد، بعد انقطاع في الخدمة استمر ساعة أمس الاثنين، وأثر على الآلاف من مشتركيها في جميع أنحاء العالم.

وأشارت أكثر من نصف التقارير الواردة في موقع رصد أعطال المواقع الإلكترونية "داون ديتيكتور" إلى وجود مشكلات في موقع ويب خدمة البث، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
ووقع الانقطاع في أميركا إلى جانب دول أخرى مثل الصين (حيث يتوافر فقط مع في بي إن)، وكندا والعديد من البلدان الأخرى في أوروبا.
وكان المستخدمون يعانون من بطء الخدمة أو عدم وجود أي خدمة على الإطلاق، اعتمادا على موقعهم، مما أجبر الآلاف الذين ما زالوا يعملون من المنزل على تسجيل الخروج من حساباتهم ليعمل الموقع بالفعل بعدها.

ورغم إبلاغ الآلاف عن الأعطال، لم يُظهر موقع دعم "نتفليكس" أي مشاكل مع الخدمة.

وشارك المستخدمون رموز خطأ محددة على موقع "داون ديتيكتور" ظهرت أمامهم، أحدها "tvq-st-145" ويعني أن مشكلة اتصال الشبكة تمنع جهاز الكمبيوتر من الوصول إلى "نتفليكس"، كما رأى آخرون رمز الخطأ "ui-113"، والذي يشير إلى وجود معلومات مخزنة على جهاز المستخدم تحتاج إلى التحديث حتى يعمل "نتفليكس" بشكل صحيح.

يشار إلى أن شبكة "نتفليكس" تصدرت عناوين الأخبار مؤخرا بعد نجاح مسلسلها "Squid Game" (لعبة الحبار) الذي يعد أشهر المسلسلات الأصلية على المنصة، والذي حقق نجاحا دوليا عندما تم طرحه الشهر الماضي.
المصدر: سبوتنيك
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