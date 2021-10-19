25
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
كم من المال يمكن لمشاهير "تيك توك" كسبه من التطبيق؟
Lebanon 24
19-10-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعد "تيك توك" أحد أشهر التطبيقات في العالم، وحوّل تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الكثير من المستخدمين غير المعروفين سابقًا إلى نجوم عالميين يحققون ملايين الدولارات.
ويتميز "تيك توك" بمشاركة مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية مع العالم، وكلما كان الفيديو أكثر شيوعًا، زاد عدد الإعجابات به ومشاركته عبر الشبكة الاجتماعية، ما يحقق كسبًا ماليًّا لصاحبه.
كم من المال يمكنك كسبه على "تيك توك"؟
يعتمد مقدار الأموال التي يمكن جنيها على "تيك توك" على بعض العوامل، بينها عدد المتابعين الذي يعد عاملًا كبيرًا، بالإضافة إلى رغبتك في العمل مع العلامات التجارية أو إنشاء منتجاتك الخاصة للبيع.
وأنشأ Influencer Marketing Hub أداة تتيح لك معرفة مقدار ما يحققه "تيك توك" لكل منشور.
ويمكن بعد ذلك إجراء العمليات الحسابية ومعرفة مقدار كل مشاهدة لكل مقطع فيديو.
وعلى سبيل المثال، إذا كتبت اسم حساب نجمة "تيك توك" أديسون راي، وهو addisonre، تدعي الأداة أنها تستطيع كسب ما يقدر بـ 50821 دولارًا إلى 84701 دولارًا لكل منشور.
ولدى راي 85.2 مليون متابع على "تيك توك" ويمكنها الحصول على ملايين المشاهدات لكن المبلغ ليس ثابتًا لكل منشور.
وفي بعض الأحيان يمكنها الحصول على حوالي خمسة ملايين وفي أحيان أخرى يمكنها الحصول على نحو 70 مليون مشاهدة.
ومن المرجح أن تجني راي معظم أموالها على "تيك توك" من تعاون العلامات التجارية والمحتوى المدعوم.
وتتيح أداة Influencer Marketing Hub أيضًا كتابة حساب "تيك توك" الخاص بك لمعرفة المبلغ الذي يمكن أن تكسبه.
تابع
الأكثر قراءة
بُشرى إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. إليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
بُشرى إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. إليكم آخر المعطيات
14:30 | 2021-10-19
19/10/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد من الطيونة.. نجل علي حسن خليل يشارك بتظاهرة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
فيديو جديد من الطيونة.. نجل علي حسن خليل يشارك بتظاهرة "الثنائي الشيعي"
13:48 | 2021-10-19
19/10/2021 01:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يسيرون في الاتجاه الخاطئ.. عليهم التغيير قبل فوات الأوان
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يسيرون في الاتجاه الخاطئ.. عليهم التغيير قبل فوات الأوان
09:15 | 2021-10-19
19/10/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار ينخفض... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2021-10-19
19/10/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثمن البنزين سيرتفع غداً.. إليكم السعر الجديد المتوقع
Lebanon 24
ثمن البنزين سيرتفع غداً.. إليكم السعر الجديد المتوقع
13:23 | 2021-10-19
19/10/2021 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2021-10-20
لم ترَ مثيلاً لها... سيارة شبح غريبة الأطوار!
23:30 | 2021-10-19
قرار مفاجئ من فيسبوك.. هذا ما سيحل به
16:00 | 2021-10-19
سر العطل الذي ضرب "نتفليكس" لمدة ساعة وأثر على آلاف المستخدمين
14:00 | 2021-10-19
"Geely" تزيح الستار عن سيارتها المتطورة الجديدة... إليكم ميزاتها
11:00 | 2021-10-19
كويكب بحجم حافلة مرّ بالقرب من الأرض منذ يومين!
08:00 | 2021-10-19
"الشلل الاقتصادي" العالمي يُرصد من الفضاء بعدسة "ناسا" (فيديو)
فيديو
فستان سمية الخشاب يضعها بموقف محرج.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
فستان سمية الخشاب يضعها بموقف محرج.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
04:00 | 2021-10-20
20/10/2021 11:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ما سبب الخلاف بين عاصي الحلاني ونوال الزغبي؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما سبب الخلاف بين عاصي الحلاني ونوال الزغبي؟ (فيديو)
08:00 | 2021-10-19
20/10/2021 11:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
14:00 | 2021-10-18
20/10/2021 11:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact