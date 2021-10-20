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تكنولوجيا وعلوم
فيسبوك يعلن عن 10 آلاف وظيفة..اليكم التفاصيل
Lebanon 24
20-10-2021
|
05:00
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رغم أن المدير التنفيذي لموقع "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، أعلن عن 10 آلاف وظيفة جديدة في دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك لم يمنع الكثيرين من توجيه سهام الانتقادات إليه.
وكتب "فيسبوك" في مدونته:" اليوم نعلن عن خطة لخلق 10 آلاف وظيفة جديدة تتطلب مهارات عالية داخل الاتحاد الأوروبي، وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة".
وأوضح عملاق شبكات التواصل الاجتماعي أن الوظائف الجديدة ستشمل "مهندسين متخصصين"، لكنه لم يكشف مزيدا من التفاصيل.
ويأتي إعلان الوظائف الضخم في إطار ما يعرف بمشروع "metaverse"، لبناء عالم افتراضي عبر الإنترنت، حيث يمكن للأشخاص التنقل والاتصال والعمل و حتى اللعب في ظل هذه البيئة الافتراضية.
وكان زوكربيرغ من أبرز الأصوات المنادية بدعم فكرة هذه المشروع، الذي من شأنه طمس الحدود بين العالم المادي والعالم الرقمي، وتقوم تقنية المشروع على ارتداء الشخص لنظارات افتراضية تجعله يشعر كما لو أنه يواجه صديقه وجها لوجه، رغم أنهما في الحقيقة على بعد آلاف الأميال.
ولم يقابل إعلان فيسبوك عن الوظائف الجديدة بإعجاب الجميع، فقد صاب كثيرون جام غضبهم على الموقع الأزرق، بسبب ما قالوا إنه فشله في مكافحة الأخبار المضللة وخطاب الكراهية.
وكانت وثائق مسربة من "فيسبوك" أظهرت أن الموقع تمكن من حذف 2 في المئة فقط من إجمالي منشورات خطاب الكراهية في صفحاته، رغم أنه يدعي أن لديه أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تلاحق المحتوى الضار.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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