تكنولوجيا وعلوم

هاتف متين من نوكيا... هذه هي مميزاته (فيديو)

Lebanon 24
20-10-2021 | 08:00
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أعلنت نوكيا عن توسيع سوق مبيعات هاتفها الجديد القادر على العمل مع شبكات 5G والمجهز بخصائص تميزه عن الكثير من الهواتف الذكية الحديثة.

وأكثر ما يميز هاتف Nokia XR20 الجديد هو هيكله المتين المقاوم للصدمات وفق معايير MIL-STD-810H العسكرية، والمضاد للماء والغبار وفق معايير IP68.

ويأتي هيكل الهاتف بأبعاد (171.6/81.5/10,6) ملم، ووزن 248 غ، أما شاشته فجاءت من نوع IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، معدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، ومحمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.
 
ويعمل هذا الهاتف بشكل ممتاز مع شبكات 5G وشبكات الإنترنت المختلفة بفضل نظام تشغيل Android 11، ومعالج Qualcomm Snapdragon 480 5G، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية له فتضم عدستين بدقة (48+13) ميغابيكسل، وقادرة على توثيق فيديوهات عالية الدقة، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل وميزات التعرف على الوجوه.



وجهز هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB Type-C 3.0، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4630 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 18 واطا، كما يمكن شحنها لاسلكيا بشاحن 15 واطا.

المصدر: روسيا اليوم
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