تكنولوجيا وعلوم

ما الذي يحمله نظام التشغيل الجديد لحواسب "آبل"؟

Lebanon 24
20-10-2021 | 14:00
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تزامنا مع كشفها عن مجموعة جديدة من الأجهزة الإلكترونية، أعلنت آبل أن نظام التشغيل الجديد macOS Monterey سيبدأ بالوصول إلى حواسبها اعتبارا من 25 أكتوبر الجاري.

وتبعا لآبل فإن النظام الجديد سيحمل لحواسبها العديد من الميزات الجديدة وسيجعل استخدامها أكثر عملية، فبرمجياته الجديدة صممت لتحقق أكبر قدر من الاستفادة من معالجات  M1 Pr  و M1 Max الحديثة، ولتقلل من معدلات استهلاك طاقة البطارية في الحواسب، كما ستجعل عملية إقلاع هذه الأجهزة أسرع بكثير.

ويضمن النظام الجديد العديد من التحسينات لخدمات FaceTime بما في ذلك دعم ميزات الصوت المكاني، إضافة إلى ميزات جديدة للتصفح عبر "سفاري" منها شريط جديد لعلامات التبويب، كما  زود ببرمجيات متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين التعامل مع الملفات والبيانات.

كما يأتي هذا النظام بخدمات Universal Control التي تسمح للمستخدمين بسهولة بتبادل الملفات والصور بين حواسب mac وأجهزة آيباد، فضلا عن تحسين خدمات Live Text التي تسمح بتحديد النصوص داخل الصور وإضافة الملاحظات عليها.

وسيعمل النظام الجديد مع العديد من حواسب آبل منها:

-حواسب iMac التي أطلقت منذ العام 2015 والفئات الأحدث من هذه الأجهزة.

- حواسب Mac Pro التي أطلقت منذ 2013 وفئاتها الأحدث.

- حواسب iMac Pro التي أصدرت منذ 2017 والفئات الأحدث من هذه الأجهزة.

- حواسب Mac mini-2014 وفئاتها الأحدث.

- حواسب MacBook Air التي أطلقت منذ بداية 2015 وفئاتها الأحدث.

- حواسب MacBook التي أطلقت اعتبارا من 2016.

- حواسب MacBook Pro التي أطلقت منذ عام 2015.
المصدر: روسيا اليوم
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