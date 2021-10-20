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تكنولوجيا وعلوم
علماء يرصدون 1600 إشارة راديو غامضة قادمة من الفضاء البعيد
Lebanon 24
20-10-2021
|
16:00
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رصد علماء فلك، أكثر من 1600 إشارة راديو مجهولة المصدر في الفضاء الخارجي، والتي قالوا إنها جاءت من "مصدر كوني غامض" يقع في مجرة بعيدة ووصلت إلى نطاق الأرض في غضون 47 يوما فقط.
ونقلت وكالة "فايس" عن دراسة منشورة بمجلة "ناتشر" العلمية، الأسبوع الماضي، قولها إن أول إشارة فضائية رُصدت عام 2007، وتسببت في حيرة كبيرة للعلماء بشأن مصدرها.
أطلق العلماء على أحد مصادر الإشارات اسم "إف آر بي 121102"، والذي رصدته عالمة فيزياء فلكية أمريكية تدعى لورا سبيتلر عام 2014، وقالت المجلة إن هذا المصدر أثار إعجاب علماء الفلك بشكل خاص.
وأجرى العلماء ملاحظات حديثة في الفترة بين آب وتشرين الأول من عام 2019 في الصين، مستخدمين تلسكوب راديوي كروي بفتحة قطرها 500 متر.
وتمكنوا آنذاك من تسجيل 1652 إشارة راديو من هذا المصدر المجهول في غضون 47 يوما فقط.
من جانبه قال أستاذ الفيزياء وعلم الفلك بجامعة نيفادا في لاس فيغاس الأمريكية والمؤلف المشارك للدراسة، بينغ تشانغ، إن الجهد الأخير للعلماء يشكل أكبر عينة من الإشارات المرصودة حتى الآن.
المصدر: سبوتنيك
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