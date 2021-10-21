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تكنولوجيا وعلوم
أبل تؤجل إنتاج نظارتها الذكية إلى نهاية العام المقبل
Lebanon 24
21-10-2021
|
05:00
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أكد تقرير جديد أن أبل لن تبدأ إنتاج نظارتها الذكية الجديدة المنتظرة، والتي تجمع بين الواقعين الافتراضي VR والمعزز AR، إلا بحلول نهاية العام المقبل.
وأشار التقرير، والذي وجهه المحلل المالي مينج تشي كيو، إلى المستثمرين من عملاء شركته TF International Securities، إلى أن ذلك سينعكس على تأخير الكشف عن نظارة أبل الذكية الأولى إلى نهاية 2022 أو بداية 2023.
ويوضح المحلل المالي في تقريره أن أبل تستهدف الانتهاء من إنشاء بيئة عمل متكاملة بشأن نظارتها الجديدة، من نظام تشغيل قوي وعالم واسع من التطبيقات، وهذا ما قد يقف وراء تأخير بدء تشغيل خطوط إنتاج نظارتها.
وبحسب ما نقله موقع ماك رامورز، فإن "كيو" يرى أن أبل تمتلك أفضل حلول للتصميم الصناعي الخاص بنظارات الواقعين المعزز والافتراضي، وتعمل على تطوير تصميم مريح للمستخدمين وذلك ينعكس على العناية الفائقة بتفاصيل عديدة خاصة بالنظارة، حيث أن الشركة الأميركية تهدف إلى المنافسة في سوق النظارات الذكية بشكل يتخطى مجرد التركيز على الألعاب.
المصدر: الشرق
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