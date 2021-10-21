تكنولوجيا وعلوم

"Vivo" تُعلن عن هاتف "أندرويد" رخيض الثمن وبمواصفات ممتازة... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-10-2021 | 08:00
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أعلنت Vivo عن هاتفها الأحدث iQOO Z5x الذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والبلاستيك، أبعاده (164/75/8.5) ملم، ووزنه 189غ.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.58 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يفوق الـ 400 شمعة/م، ومحمية بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام تشغيل Android 11 مع واجهات OriginOS 1.0 for iQOO، ومعالج MediaTek Dimensity 900 5G، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

وحصل الجهاز أيضا على كاميرا أساسية بدقة (50+2) ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ورغم أسعاره المنافسة التي تبدأ من 220 يورو زود الجهاز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB Type-C، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شواحن سريعة باستطاعة 44 واطا.
المصدر: روسيا اليوم
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