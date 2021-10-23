تكنولوجيا وعلوم

ميزة خاصة في آيفون لحظر "الإعلانات المزعجة"

Lebanon 24
23-10-2021 | 14:00
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نمر جميعًا بتلك اللحظة، التي نزور فيها موقعًا على هواتفنا الذكية، قبل أن تفاجئنا إعلانات متتالية، تقترح عليك منتوجًا كنت تبحث عنه في الأصل.

وتساهم خاصية التعقب والتتبع في الهواتف الذكية في معرفة ما يبحث عنه المستخدم وما يرغب في اقتنائه، لتقترح عليه إعلانات ذات الصلة.

وقال موقع "سي نت" إن ميزة خاصة في نظام "iOS 14.5" والأنظمة الحديثة لهواتف "آيفون" من شأنها تعزيز خصوصية المستخدم ومنحه حرية الاختيار.
 
وأوضح أن ميزة "شفافية تتبع التطبيقات" تمنح المستخدم خيار منع التطبيقات من تتبع خطواتك وعرض الإعلانات ذات الصلة.
 
وذكر: "ما لم يمنح المستخدم إذنًا صريحًا لأحد التطبيقات (بما في ذلك تلك التابعة لأبل)، فلا يمكنها استخدام بياناتك للإعلانات المستهدفة أو مشاركة بياناتك مع المعلنين".

ولتفعيل الخاصية، يكفي الدخول للإعدادات Settings، ثم "خصوصية" Privacy، ثم "تتبع" Tracking، وبعد ذلك تلغي "Allow Apps to Request to Track" (السماح للتطبيقات بطلب التتبع).

وهناك طريقة أخرى لمنع التتبع، وهي حين يقوم المستخدم بتنزيل تطبيق جديد، سيتلقى إشعارًا يسأله عما إذا كان يريد السماح للتطبيق بتتبع نشاطه.
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