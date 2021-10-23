5 نصائح أساسية قبل استخدام الطائرة المسيرة





ومع ذلك إذا قمت بشراء أحد النماذج فهناك بعض الخطوات الأساسية والمهمة التي يجب عليك معرفتها وتطبيقها لجعل التجربة تسير بسلاسة قدر الإمكان.



معرفة كيفية استخدام أزرار التحكم

من المهم للغاية أن تتعمق كثيرًا في دليل المستخدمة الخاص بالطائرة المسيرة لمعرفة كيفية استخدام عناصر التحكم. وتختلف هذه العناصر باختلاف النموذج نفسه وبالتالي معرفة كيفية استخدام أزرار التحكم للتحليق والدوران وغيرها أمر مهم للغاية.



بالإضافة إلى ذلك يجب عليك ايضًا التدرب بشكل كافي على استخدام عناصر التحكم وإجراء مناورات مختلفة قبل الخروج للمساحات الواسعة. ويمكن دمج عناصر التحكم أو استخدامها بشكل فردي بناءً على ما تهدف إلى تحقيقه.



تثبيت التطبيق الخاص بالطائرة المسيرة



تستخدم معظم الطائرات المسيرة تطبيقات الهواتف الذكية المصاحبة والتي تتيح لك ضبط الإعدادات. ويتم عرض معظم إعدادات الطائرات بدون طيار الرئيسية وعناصر التحكم في الكاميرا والمعلومات المرئية المتعلقة بعمر البطارية والسرعة والارتفاع والمسافة في التطبيق.



والذي يجب أن يكون مفتوحًا على الهاتف أو الجهاز اللوحي المتصل بوحدة التحكم الخاص بالطائرة المسيرة عبر كابل.



التأكد من تركيب الطائرة المسيرة بشكل صحيح

قبل الطيران يجب عليك التأكد من أن كل عنصر مثل المراوح والبطاريات والكاميرا مركبة بشكل صحيح. ويمكنك الاستعانة بدليل المستخدم المرفق أو التطبيق الخاص به لمعرفة كيفية تركيب العناصر بشكل صحيح.



ويوصى ايضًا بالبحث في يوتيوب عن مقاطع يتعلق بالنموذج الخاص بك ومشاهدة كيفية تركيبها والطيران بها من قبل المستخدمين الآخرين. أصبحت الطائرة المسيرة أداة أساسية للكثيرين لتنفيذ المهام خاصة المحترفين مثل المصورين والمغامرين. وهذا يعود إلى تطورها بشكل لافت في الفترة الأخيرة، وأصبح من الممكن الآن حتى للمبتدئين أن يستخدموها بسهولة.ومع ذلك إذا قمت بشراء أحد النماذج فهناك بعض الخطوات الأساسية والمهمة التي يجب عليك معرفتها وتطبيقها لجعل التجربة تسير بسلاسة قدر الإمكان.معرفة كيفية استخدام أزرار التحكممن المهم للغاية أن تتعمق كثيرًا في دليل المستخدمة الخاص بالطائرة المسيرة لمعرفة كيفية استخدام عناصر التحكم. وتختلف هذه العناصر باختلاف النموذج نفسه وبالتالي معرفة كيفية استخدام أزرار التحكم للتحليق والدوران وغيرها أمر مهم للغاية.بالإضافة إلى ذلك يجب عليك ايضًا التدرب بشكل كافي على استخدام عناصر التحكم وإجراء مناورات مختلفة قبل الخروج للمساحات الواسعة. ويمكن دمج عناصر التحكم أو استخدامها بشكل فردي بناءً على ما تهدف إلى تحقيقه.تثبيت التطبيق الخاص بالطائرة المسيرةتستخدم معظم الطائرات المسيرة تطبيقات الهواتف الذكية المصاحبة والتي تتيح لك ضبط الإعدادات. ويتم عرض معظم إعدادات الطائرات بدون طيار الرئيسية وعناصر التحكم في الكاميرا والمعلومات المرئية المتعلقة بعمر البطارية والسرعة والارتفاع والمسافة في التطبيق.والذي يجب أن يكون مفتوحًا على الهاتف أو الجهاز اللوحي المتصل بوحدة التحكم الخاص بالطائرة المسيرة عبر كابل.التأكد من تركيب الطائرة المسيرة بشكل صحيحقبل الطيران يجب عليك التأكد من أن كل عنصر مثل المراوح والبطاريات والكاميرا مركبة بشكل صحيح. ويمكنك الاستعانة بدليل المستخدم المرفق أو التطبيق الخاص به لمعرفة كيفية تركيب العناصر بشكل صحيح.ويوصى ايضًا بالبحث في يوتيوب عن مقاطع يتعلق بالنموذج الخاص بك ومشاهدة كيفية تركيبها والطيران بها من قبل المستخدمين الآخرين.

تأكد من أن الطقس يبدو جيدا

يجب عليك عدم التحليق بالطائرة المسيرة في الأجواء غير المناسبة مثل الرياح العاتية أو الأمطار. وبالتالي من المهم استخدام تطبيق الطقس للتأكد من أن الطقس مناسب لرحلة آمنة وذلك لعدم إتلاف الطائرة وإلحاق الضرر بها.



ويمكنك استخدام تطبيق UAV Forecast المصمم خصيصًا لطياري الطائرات المسيرة. حيث يوفر معلومات مفصلة عن الطقس لمساعدتك على تحديد ما إذا كان الطيران آمنًا أم لا.



التحقق من القواعد المنظمة للطيران في بلدك

قبل اختيار موقع آمن للطيران فإن أول شيء يجب عليك فعله هو التحقق من القواعد القانونية التي تنظم استخدام الطائرات المسيرة في بلدك. حيث توفر بعض البلاد تطبيقات مخصصة تخبرك بحدود المجال الجوي الذي يجب أن تلتزم به.



بينما بعض البلاد الأخرى تشترط على المستخدمين تعيين الحد الأقصى للارتفاع والحد الأقصى لمسافة الرحلة لضمان عدم تجاوز الحد الأقصى للطيران.