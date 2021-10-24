"الصياد"... درون روسي سيصبح وحشا حقيقيا!

اعتبر موقع "1945" الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية، أن طائرة С-70 "أوخوتنيك" ("الصياد") المسيرة الروسية قد تصبح واحدة من أكثر الدرونات القتالية تطورا بعد دخولها لخدمة.

وكتب برينت أيستوود، الضابط السابق في الجيش الأمريكي، في مقال له بالموقع أنه "إذا نجحت الاختبارات وتأكدت كافة المواصفات المعلنة لهذه المسيرة، فإن الصياد سيصبح وحشا حقيقيا".