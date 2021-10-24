تكنولوجيا وعلوم

"الصياد"... درون روسي سيصبح وحشا حقيقيا!

Lebanon 24
24-10-2021 | 02:00
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اعتبر موقع "1945" الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية، أن طائرة С-70  "أوخوتنيك" ("الصياد") المسيرة الروسية قد تصبح واحدة من أكثر الدرونات القتالية تطورا بعد دخولها لخدمة.
وكتب برينت أيستوود، الضابط السابق في الجيش الأمريكي، في مقال له بالموقع أنه "إذا نجحت الاختبارات وتأكدت كافة المواصفات المعلنة لهذه المسيرة، فإن الصياد سيصبح وحشا حقيقيا".
 
وأشاد إيستوود بجهود مصممي المسيرة لربط أنظمتها بشكل كامل بالمقاتلة الجديدة "سو-57".

ووصف الكاتب مشروع "أوخوتنيك" بأنه "مثير للفضول"، مضيفا أن هذه المسيرة من الجيل السادس "توفر فرصا جديدة" في القتال الجوي.

ونفذت طائرة "أوخوتنيك" المسيرة من تصميم شركة "سوخوي" للطائرات أول تحليق لها في 3 أغسطس 2019.

وتزن الطائرة 20 طنا، ما يجعلها أثقل طائرة مسيرة في العالم اليوم. أما طولها فيبلغ 19 مترا فيما يصل امتداد جناحيها 14 مترا، وهو امتداد مشابه لجناحي مقاتلة "سو-57" متعددة المهام.

ومن بين المهام العديدة لطائرة "أوخوتنيك" قصف الأهداف الأرضية بالقنابل وتدميرها بذخائر عالية الدقة.

وحسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، فإن المسيرة صنعت على شكل الطائرات عديمة الذيل أو "الجناح الطائر" مع استخدام مواد وطلاءات خاصة تجعلها غير مرئية عمليا لأدوات الكشف الرادارية.
 
المصدر: روسيا اليوم
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