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تكنولوجيا وعلوم
فيسبوك يواجه عملية اختراق جديدة لبيانات 178 مليون مستخدم
Lebanon 24
24-10-2021
|
03:00
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عرضت شبكة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي لعملية اختراق جديدة واسعة النطاق لبيانات مستخدميها، والتي طالت أكثر من 178 مليون مستخدم.
وقام بعملية الاختراق مبرمج أوكراني يدعى، ألكسندر سولونشينكو، الذي توصل إلى بيانات مستخدمي "فيسبوك"، بعدما استغل ميزة استيراد جهات الاتصال الخاصة بتطبيق "فيسبوك ماسنجر"، مستخدما أداة آلية تحاكي هواتف "أندرويد"، بحسب ما ذكره موقع "ذا ريكورد".
وأضاف التقرير أن سولونشينكو أجرى حملة الاختراق في الفترة من يناير/ كانون الثاني 2018 إلى سبتمبر/ أيلول 2019، وبدأ في بيع بيانات ملايين المستخدمين في السوق السوداء في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وتمكن "فيسبوك" من تعقب ألكسندر سولونشينكو بعدما استخدم اسم مستخدم المنتدى الخاص به وتفاصيل الاتصال بالبريد الإلكتروني.
وأشار "فيسبوك" بحسب تقرير "ذا ريكود" أن "الهاكر" الأوكراني قام أيضا باختراق بيانات من أهداف أخرى، بما في ذلك بنك أوكراني كبير.
وفي يوم الخميس الماضي، أقامت شركة "فيسيوك" دعوى قضائية ضد ألكسندر سولونشينكو بتهمة اختراق البيانات، وبيع معلومات متاحة للجمهور من ملايين مستخدميها، بحسب ما ذكرته صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.
كما طالبت "فيسبوك" في دعواها بالحصول على تعويضات غير محددة، بالإضافة إلى حظر يمنع سولونشينكو من الوصول إلى موقعها الإلكتروني أو بيع بياناتها المسروقة.
وبحسب الدعوى القضائية، فإن غالبية المعلومات المسروقة تتعلق بمستخدمين مقيمين في أمريكا.
يشار إلى أن هذه ليست أكبر حادثة اختراق بيانات يتعرض لها "فيسبوك"، إذ قام "هاكرز" في أبريل/نيسان 2021 باختراق بيانات أكثر من نصف مليار مستخدم، وتسريبها عبر الإنترنت مجانا.
المصدر: سبوتنيك
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