بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!

عد أيام قليلة، سيتوقف تطبيق المراسلة الشهير "واتساب" عن العمل على أكثر من 50 طرازا للهواتف، ما يحجب الوصول إلى خدمات الرسائل ومشاركة الصور والفيديو في النظام الأساسي.



وستتوقف الهواتف الذكية في 1 تشرين الثاني عن دعم واتساب إذا كانت أنظمة التشغيل الخاصة بها قديمة جدا، حيث تقوم المنصة - التي يستخدمها نحو ملياري شخص حول العالم - بتحديث أنظمة التشغيل الخاصة بها كل عام.

وهذه هي قائمة بجميع النماذج المتأثرة، وفق ما نقله وبحسب موقع "إكسبريس".



بالنسبة لمستخدمي هواتف "أندرويد" سيتوقف واتساب عن العمل على النماذج المزودة بنظام Android 4.0.4 أو الأقدم منها.



وستتوقف أجهزة "آيفون" عن تشغيل التطبيق إذا كانت لديها إصدارات iOS 9 أو أقدم من البرنامج.