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تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي يتنبأ بإفلاس الشركات مبكرا... ما التفاصيل؟
Lebanon 24
25-10-2021
|
12:00
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نجح باحثون في مجال الذكاء الاصطناعي في تطوير تقنية جديدة يمكنها التنبؤ بإفلاس الشركات، ما يسهم في تجنب الكثير من الكوارث الاقتصادية التي قد يتعرض لها أصحاب الأعمال.
وتوصل فريق بحثي من كلية "إتش. إس. إي" لإدارة الأعمال في روسيا إلى تلك التقنية بعدما عمدوا إلى تحميل مجموعة من السجلات التاريخية التي تتعلق بعدد من الشركات الناجحة والفاشلة، حسبما ذكر موقع "تيك إكسبلور".
ودرب المطورون منظومة الذكاء الاصطناعي على التعامل مع سلسلة من مؤشرات الأداء وقراءة هذه السجلات واستنباط النتائج، ونجحت المنظومة في تطبيق نفس الطريقة في حالة أي شركة جديدة من أجل التنبؤ بمسارها في المستقبل.
من جانبه قال الباحث يوري زيلينسكي إنه استطاع هو وفريقه ابتكار معادلة خوارزمية وتدريبها بناء على بيانات غير متوازنة بهدف تنبؤ أكثر دقة من الوسائل التقليدية المعمول بها حاليا.
وأوضح الباحث أن هذه التقنية تعتمد فقط على المؤشرات المالية للشركات، ويمكن أن تعتمد الشركات على النتائج المقدمة من تلك التقنية في الظروف العصيبة مثل ما حدث مع ظهور جائحة كورونا.
المصدر: سبوتنيك
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