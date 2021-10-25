فيسبوك تقاضي مبرمجًا... هذا ما فعله!

رفعت شركة فيسبوك دعوى قضائية ضد مواطن أوكراني بزعم قيامه بإخفاء موقعه عبر الإنترنت وبيع بيانات شخصية لأكثر من 178 مليون مستخدم في منتدى سري للجرائم الإلكترونية.ووفقًا لوثائق المحكمة المقدمة، فقد تم التعرف على الرجل على أنه ألكسندر ألكساندروفيتش سولونشينكو، من سكان كيروفوغراد بأوكرانيا.وتزعم الشركة أن سولونشينكو أساء استخدام جزء مميز من خدمة ماسنجر يسمى استيراد جهات الاتصال.وسمحت هذه الميزة للمستخدمين بمزامنة دفاتر عناوين هواتفهم ومعرفة جهات الاتصال التي لديها حساب عبر فيسبوك للسماح للمستخدمين بالتواصل مع أصدقائهم عبر ماسنجر.وقالت الشركة: استخدم سولونشينكو في الفترة بين شهر كانون الثاني 2018 وشهر ايلول 2019 أداة آلية للظهور كأجهزة أندرويد من أجل تزويد خوادم الشركة بملايين من أرقام الهواتف العشوائية.ونظرًا لأن خوادم الشركة أعادت معلومات تحتوي على أرقام هواتف لها حساب عبر الموقع، قام سولونشينكو بجمع البيانات.وعرض في شهر كانون الاول 2020 تلك البيانات للبيع عبر RaidForums، وهو منتدى للجرائم السيبرانية وسوق للبيانات المسروقة.وقالت الشركة: باع سولونشينكو بيانات مئات الملايين من المستخدمين من شركات متعددة من خلال المنتدى.وأضافت: منذ عام 2020، باع سولونشينكو البيانات المسروقة من أكبر بنك تجاري في أوكرانيا وأكبر خدمة توصيل خاصة في أوكرانيا وشركة فرنسية لتحليلات البيانات.