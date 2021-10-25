الخيال العلمي أصبح واقعا.. روبوتات توصيل في موسكو

تقوم مؤسسة البريد الروسية "بوشتا راسيا" بتسليم الطرود باستخدام روبوتات نقل تابعة لشركة الإنترنت "ياندكس"، وقد تم إطلاق الخدمة بالفعل في منطقة "خاموفنيكي" في موسكو.وقالت الشركة عير قناتها الرسمية في "تيلغرام": "بدأت العربات في تسليم الطرود الأولى اليوم في خاموفنيكي، وفي غضون شهر سيبدأ التسليم من 27 فرعًا بواسطة 36 روبوتًا".وتستخدام الخدمة من خلال تطبيق المشغل البريدي في شبكة الهاتف المحمول، وتكلفتها روبل واحد فقط لا غير.وتضيف الشركة: "إذا كان عنوانك داخل نطاق منطقة التغطية، فسيكون الخيار مرئيًا بعد تحديد خدمة التوصيل إلى المنازل"."ياندكس روفر" هو روبوت يستعمل كـ"ساعي بريد" لنقل الأحمال الصغيرة، الروبوت مستقل تمامًا، فهو يحدد طريقه بنفسه، ويقيم الموقف من حوله ويتجنب العقبات، وتقول الشركة إنه قادر على القيادة في أرصفة المدينة بسرعة 5-8 كيلومترات في الساعة، ويمكنه العمل في الصيف والشتاء وتلبية الطلبات في مختلف الظروف الجوية.ويتلقى البريد الروسي سنويًا حوالي 2.5 مليار رسالة وفواتير ويعالج حوالي 365 مليون طرد. الشركة لديها 42 ألف مكتب بريد في جميع أنحاء البلاد. يمتلك الاتحاد الروسي 100% من أسهم شركة البريد.