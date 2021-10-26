تكنولوجيا وعلوم

تحويل الكلام إلى نصوص... ميزة جديدة من زووم

Lebanon 24
26-10-2021 | 08:00
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كشفت زووم عن إتاحتها لميزة تحويل الكلام إلى نصوص لجميع مستخدمي منصتها عبر التطبيقات أو سطح المكتب، في خطوة تهدف من خلالها لتمكين المزيد من المستخدمين على المنصة.

وتعمل هذه الميزة على استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على الكلام المنطوق من المستخدمين بلهجات مختلفة، ومن ثم تحويلها لكلام أشبه بالترجمة ليتسنى للجميع فهم الكلام حتى وإن لم تسعفهم لهجتهم أو قدراتهم على فهم وسماع كافة الكلمات.

وتتوفر الميزة الجديد من زووم في الوقت الحالي للغة الإنجليزية، لكن الشركة قالت إنها ستعمل على توفيرها بلغات أخرى في المستقبل القريب لدعم المزيد من المستخدمين حول العالم.

 

كانت الشركة توفر ميزتها هذه للمستخدمين من أصحاب الحسابات ذات الاشتراكات المدفوعة، لكنها الآن أصبحت متوفرة لكافة الفئات.

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