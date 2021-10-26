في السعودية... هذه الفئة هي الأكثر استعمالا للسناب شات

أظهرت دراسة جديدة أجرتها شركة سناب بالتعاون مع شركة كانتار، المختصة في بحوث السوق، أن سناب شات هي المنصة المفضلة للمستخدمين من أبناء جيل الألفية وما بعده (الجيل زد) في المملكة العربية السعودية ، كما أنه يتمتع بشعبية واسعة بين الأهالي في المملكة. وتُظهر الإحصائيات أن Snapchat يستقطب 19.5 مليون مُستخدم شهرياً في المملكة.وأظهرت الدراسة بأن 71% من الأهالي في المملكة العربية السعودية يستخدمون التطبيق في الوقت الحالي، وأن الإعلانات المعروضة على التطبيق تلعب دورًا مؤثرًا في تحديد القرارات المتعلقة بالمشتريات التي يتخذونها بشكل عام. وتشير النتائج أيضًا إلى أن حوالي 80% من الأهالي الذين يستخدمون تطبيق سناب يقولون إن إعلانات المنصة تؤثر على قراراتهم المتعلقة بالمشتريات، بينما أبدى حوالي 90% من العائلات انطباعًا إيجابيًا حول الإعلانات المعروضة على المنصة.ويميل الأهالي من مُستخدمي سناب شات وفقًا للدراسة، إلى تفعيل مشاركة بقية أفراد الأسرة بالقرارات المتعلقة بالمشتريات. وبحسب النتائج، أفاد غالبية الأهالي من المُستخدمين أن أطفالهم يؤثرون بطريقةٍ أو بأخرى على قراراتهم المتعلقة بالمشتريات، كما يعتمد معظم الأهالي على آراء أبنائهم من اليافعين أو البالغين لشراء المنتجات نيابةً عن بقية أفراد العائلة. كما أظهرت الدراسة الجديدة أيضًا سماح الأهالي بشكل منتظم لأبنائهم اليافعين بتسوق المنتجات التقنية (61%)، وشراء تطبيقات الأجهزة المتحركة وخدمات البث (73%)، والسلع المنزلية (47%).