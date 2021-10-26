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تكنولوجيا وعلوم
سيارة يمكنها التحليق...تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
26-10-2021
|
16:00
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أعلنت شركة "إتش تي إيرو"، التابعة لصانعة السيارات الكهربائية الصينية "إكس بانغ"، الأحد، خطتها لإطلاق سيارة طائرة، والتي قد تصبح حقيقة في الأسواق قريبًا.
وقالت الشركة إنها تخطط لطرح المركبة الجديدة للاستخدام التجاري بحلول عام 2024، لكنها أشارت إلى احتمال تغيير التصميم النهائي، حسبما أوردت شبكة "سي إن بي سي".
وأوضحت "إتش تي إيرو" أن سيارتها الطائرة ستتميز بتصميم خفيف الوزن ودوار وبه أجزاء قابلة للطي، ما يسمح لها بالسير على الطرق ومن ثم التحليق بمجرد انفتاح الجناحين المروحيين.
وذكرت الشركة التي جمعت 500 مليون دولار من التمويل الأسبوع الماضي، أن سيارتها المستقبلية ستحتوي على العديد من ميزات السلامة، بما في ذلك المظلات.
وحظيت السيارات الطائرة باهتمام كبير من شركات صناعة السيارات والشركات الناشئة، ومع ذلك، هناك عدد من التحديات لاستخدام هذه المركبات على نطاق واسع، بما في ذلك قضايا التنظيم والسلامة.
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