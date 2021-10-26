تكنولوجيا وعلوم

سيارة يمكنها التحليق...تعرفوا إليها (فيديو)

Lebanon 24
26-10-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-879422-637708736574231858.jpg
Doc-P-879422-637708736574231858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "إتش تي إيرو"، التابعة لصانعة السيارات الكهربائية الصينية "إكس بانغ"، الأحد، خطتها لإطلاق سيارة طائرة، والتي قد تصبح حقيقة في الأسواق قريبًا.

وقالت الشركة إنها تخطط لطرح المركبة الجديدة للاستخدام التجاري بحلول عام 2024، لكنها أشارت إلى احتمال تغيير التصميم النهائي، حسبما أوردت شبكة "سي إن بي سي".

وأوضحت "إتش تي إيرو" أن سيارتها الطائرة ستتميز بتصميم خفيف الوزن ودوار وبه أجزاء قابلة للطي، ما يسمح لها بالسير على الطرق ومن ثم التحليق بمجرد انفتاح الجناحين المروحيين.
 
 
وذكرت الشركة التي جمعت 500 مليون دولار من التمويل الأسبوع الماضي، أن سيارتها المستقبلية ستحتوي على العديد من ميزات السلامة، بما في ذلك المظلات.

وحظيت السيارات الطائرة باهتمام كبير من شركات صناعة السيارات والشركات الناشئة، ومع ذلك، هناك عدد من التحديات لاستخدام هذه المركبات على نطاق واسع، بما في ذلك قضايا التنظيم والسلامة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2021-10-26
14:00 | 2021-10-26
11:00 | 2021-10-26
08:00 | 2021-10-26
05:00 | 2021-10-26
02:00 | 2021-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website