تكنولوجيا وعلوم

ما حقيقة تأثير السفر للفضاء على طول الإنسان؟

Lebanon 24
27-10-2021 | 02:00
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كشفت دراسة علمية حديثة عن تأثير غير متوقع للسفر عبر الفضاء.


وأشارت دراسة أجرتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية، إلى أن طول رواد الفضاء يمكن أن يزداد بمعدل ثلاث بوصات في الفضاء، ولكن هذا سيعرضهم لخطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة عند عودتهم للأرض.


وأشار الباحثون في دارستهم التي نشرت نتائجها في مجلة Anaesthesiology، إلى أن انعدام الوزن في الفضاء يتسبب في النمو عن طريق تقويم العمود الفقري، ولكن جاذبية الأرض تعكس هذا التأثير، والذي يمكن أن يؤدي إلى ألم شديد.
المصدر: سكاي نيوز
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