تكنولوجيا وعلوم

"تاكسي طائر" في إيطاليا؟

Lebanon 24
28-10-2021 | 02:00
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يخطط مطار روما بالتعاون مع شركة ناشئة ألمانية لتمكين المسافرين إلى روما اعتبارا من عام 2024 من السفر جوا إلى وسط العاصمة الإيطالية باستخدام سيارة الأجرة الطائرة.

تأمل شركة "فولوكوبتر" الناشئة في جعل مطار فيوميتشينو موقعا رائدا لسيارات الأجرة الطائرة ذات المقعدين والشفرات الدوارة والمزودة ببطاريات من تطويرها، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أيروبورتي دي روما"، ماركو ترونكوني، إن الرحلة في إحدى هذه المركبات التي تقلع وتهبط عموديا، ستستغرق نحو 15 دقيقة، مقارنة بـ45 دقيقة أو أكثر بالسيارة.

وأضاف ترونكوني أن التكلفة الأولية للرحلة ستكون نحو 150 يورو (175 دولارا)، وهو سعر من المرجح أن ينخفض مع انتشار الخدمة.

وتابع: الربط سيكون سريعا للغاية، ستكون رحلة صامتة، وسيكون مستوى الانبعاثات صفرا.
من جانبه قال كريستيان باور، كبير المسؤولين التجاريين للشركة، إن "فولوكوبتر"، التي تأسست عام 2011، تأمل في الحصول على رخصة طيران تجارية من وكالة سلامة الطيران الأوروبية في غضون ثلاث سنوات، ثم تبدأ عملياتها.

أظهرت دراسة لوكالة سلامة الطيران أن روما هي ثالث أكثر المدن الأوروبية ملاءمة بعد باريس - التي تخطط "فولوكوبتر" لتشغيل خدماتها بها في الوقت المناسب للألعاب الأولمبية – وبرلين، لتطوير سيارات الأجرة الجوية.
المصدر: سبوتنيك
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