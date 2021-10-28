24
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
Lebanon 24
28-10-2021
|
11:00
A-
A+
A+
A-
سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن سيارة A8L الجديدة التي تستعد أودي لطرحها لتنافس سيارات Maybach S الفاخرة من مرسيدس.
وتظهر الصور التي سربت للسيارة الجديدة أن المركبة حصلت على واجهة أمامية مجهزة بشبك عريض يبرز ملامح القوة فيها، كما زودت بسقف بانورامي كبير، وعجلات عريضة بمقاسات كبيرة، ونظام إضاءة يعتمد على أحدث تقنيات LED.
أما من الداخل فحصلت هذه السيارة على قمرة آية في التطور والأناقة، وجهزت بمقاعد مريحة مكسوة بأفخم أنواع الجلود، أما واجهة القيادة فيها فجهزت بشاشتين متطورتين في منتصفهما يمكن الكتابة عليهما بالإصبع لتتلقيا الأوامر كتابيا، إضافة إلى شاشة قبالة المقود تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.
وزينت قمرة هذه السيارة من الداخل بشعارات Horch، كما جهزت بأنظمة إضاءة مميزة تتفاعل مع أنظمة الصوت، أما المقود فحصل على تصميم رياضي مميز.
وحصلت هذه السيارة على أنظمة أمان متطورة تتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا في الحالات الطارئة، وجهزت بكاميرات ترصد محيطها بالكامل، فضلا عن نظامي دفع أمامي ورباعي.
وستطرح المركبة بمحركات بنزين جبارة بسعة 6.0 ليتر و12 أسطوانة تنافس تلك الموجودة في سيارات Maybach الحديثة من مرسيدس.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
لموظفي القطاع الخاص.. هكذا سيصبح الحد الأدنى للأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاع الخاص.. هكذا سيصبح الحد الأدنى للأجور
00:00 | 2021-10-28
28/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على مواليد 3 أبراج انتظار عام 2022 ليلمسوا التغيير.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
على مواليد 3 أبراج انتظار عام 2022 ليلمسوا التغيير.. هل أنت من بينهم؟
04:15 | 2021-10-28
28/10/2021 04:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تشن هجوما عنيفا على إعلامي لبناني: خليك مع الرخيص (صورة)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تشن هجوما عنيفا على إعلامي لبناني: خليك مع الرخيص (صورة)
02:00 | 2021-10-28
28/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالترتيب اليكم أكثر الأبراج الواثقة من نفسها الى الأقل ثقة.. ماذا عنكم؟
Lebanon 24
بالترتيب اليكم أكثر الأبراج الواثقة من نفسها الى الأقل ثقة.. ماذا عنكم؟
08:14 | 2021-10-28
28/10/2021 08:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ينتظر جعجع بعد ختم مخابرات الجيش ملفه!
Lebanon 24
هذا ما ينتظر جعجع بعد ختم مخابرات الجيش ملفه!
02:30 | 2021-10-28
28/10/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2021-10-28
موتورولا تنافس آبل وسامسونغ بساعة ذكية مميزة
14:12 | 2021-10-28
تقنية جديدة تختصر وقت السفر من مكة إلى جدة في 5 دقائق
14:00 | 2021-10-28
"Honor" تكشف عن هاتف 5G رخيص الثمن وبمواصفات ممتازة
12:00 | 2021-10-28
بعد سنوات من البحث... التكنولوجيا النووية قد تجعل العيش على المريخ ممكنا
08:00 | 2021-10-28
ما هي أسباب رُخص الهواتف الصينية التي تعمل بنظام الأندرويد؟
05:00 | 2021-10-28
بوقت الطوارئ... ما هي افضل "باور بانك" لشحن الهواتف؟
فيديو
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
Lebanon 24
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
11:00 | 2021-10-28
29/10/2021 00:30:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتقادات واسعة تطال فنانة شهيرة بعد رقصها بجرأة على الـ"وحدة ونص" (فيديو)
Lebanon 24
إنتقادات واسعة تطال فنانة شهيرة بعد رقصها بجرأة على الـ"وحدة ونص" (فيديو)
08:00 | 2021-10-28
29/10/2021 00:30:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدث سيارة عائلية متطورة من "هيونداي"... تعرفوا على ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
أحدث سيارة عائلية متطورة من "هيونداي"... تعرفوا على ميزاتها (فيديو)
16:00 | 2021-10-27
29/10/2021 00:30:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact