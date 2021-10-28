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تكنولوجيا وعلوم
"Honor" تكشف عن هاتف 5G رخيص الثمن وبمواصفات ممتازة
Lebanon 24
28-10-2021
|
14:00
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كشفت Honor عن جهازها الجديد Play5 Youth الذي سيطرح بسعر منافس بالنسبة لأجهزة الهواتف الشبيهة به في الأسواق العالمية.
وسيحصل الهاتف على هيكل من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (161.8/74.7/8.5) ملم، ووزنه 192 غ، كما سيجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2376/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 391 شمعة/م تقريبا.
وسيعمل الجهاز بنظام Android 11 مع واجهات Magic UI 4.2، ومعالج MediaTek Dimensity 900 5G، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.
وبالرغم من سعره المنافس الذي سيكون نحو 240 يورو زودته Honor بتقنيات ليستطيع العمل بكفاءة عالية مع شبكات 5G، كما جهزته بكاميرا أساسية بدقة (64+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
ويمكن لهذا الهاتف الاتصال مع الأجهزة الإلكترونية عبر تقنية "بلوتوث-5"، كما جهز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 66 واطا.
المصدر: روسيا اليوم
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