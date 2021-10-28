بعد سنوات من البحث... التكنولوجيا النووية قد تجعل العيش على المريخ ممكنا

ذكرت "سبوتنيك" ان المفاعلات النووية أصبحت من أهم مصادر الطاقة في العالم خاصة أن العديد من الدول بدأت تتوسع في استخدامها لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، الذي يعد من أكبر مصادر الانبعاثات الكربونية.وتسببت الانبعاثات الكربونية بظاهرة الاحتباس الحراري، الذي يسهم في رفع درجة حرارة الأرض تدريجيا وحدوث التغيرات المناخية وما يصاحبها من أزمات يمكن أن تهدد الحياة على كوكب الأرض على المدى البعيد.ونشرت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، قالت إنه يتناول أهم استخدامات الطاقة النووية التي يمكن أن تسهم في حماية البيئة على الأرض والمساهمة في الأبحاث الفضائية.