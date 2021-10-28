تكنولوجيا وعلوم

الصين تكشف عن أكبر رباعية دفع فاخرة طورتها (فيديو)

Lebanon 24
28-10-2021 | 23:00
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كشفت شركة FAW الصينية عن سيارتها الجديدة التي صممتها لتكون واحدة من أكبر السيارات رباعية الدفع وأكثرها فخامة وأناقة.

وتأتي سيارة Hongqi LS7 الجديدة بتصميم يوحي بالقوة والكلاسيكية بنفس الوقت، إذ تحمل بعض ملامح سيارات "رولز رويس" وخصوصًا من حيث تصميم الواجهة الأمامية والشبك العريض المثبت عليها والمطلي بالكروم اللماع.
 
 
وحصلت هذه المركبة على هيكل أكبر من هياكل سيارات Cadillac Escalade و Lincoln Navigator الشهيرة، إذا جاء هيكلها بطول 5 أمتار و50 سنتيمترا، كما جهز بمصابيح أمامية وخلفية وكشافات ذات تصميم مميز تعمل بتقنيات LED،  أما القمرة فأتت بـ 3 صفوف من المقاعد التي تتسع لسبعة ركاب.
 
وحصلت Hongqi LS7 على حساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة للحفاظ على المسار أثناء السفر، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأحدث أنظمة المولتيميديا والتكييف وأنظمة الإضاءة الداخلية لتوفير رفاهية ممتازة للركاب.
 
وستعمل هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية طورتها FAW مع المعهد المركزي للبحوث في الصين، وتأتي المحركات بـ 8 أسطوانات وعزم يعادل 659 حصانا، أما علب السرعة فيها فستكون بـ 10 سرعات على الأغلب.
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