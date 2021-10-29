مسلسل مارادونا.. أسرار جديدة وجدل!

يعد صناع سلسلة درامية جديدة، مبنية على قصة حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل، دييجو مارادونا، بالكشف عن أسرار من حياته المتقلبة وفترته بالملاعب، وهو ما أثار جدلا بالفعل في مسقط رأسه.وتروي السلسلة، التي أُعدت للبث عبر منصة "أمازون برايم"، قصة صعوده من بيئة متواضعة في ضواحي بوينس أيرس، حتى أصبح نجما عالميا يكافح إدمان المخدرات والكحوليات.ويمزج المسلسل، ويحمل اسم "مارادونا: حلم مبارَك"، بين لقطات أرشيفية ومشاهد درامية من حياته، في عشر حلقات مدة كل واحدة ساعة تقريبا، وسيُعرض في الأرجنتين وحول العالم غدا الجمعة.ويجسد 4 ممثلين مختلفين شخصية مارادونا، في مراحل مختلفة من حياته، كما يؤدي آخرون أدوار لاعبين سابقين ومدربين ووكلاء وأفراد أسرته.وقال نيكولاس جولدشميت، أحد الممثلين الذين يلعبون دور مارادونا "هل كان سيحب المسلسل؟ أتمنى من كل قلبي أن تكون الإجابة بنعم".ووافق مارادونا على السيناريو قبل وفاته، وهو ما يثير تكهنات حول وجود مفاجآت في بعض التفاصيل.وتبدأ السلسلة بطريقة مثيرة، إذ يظهر مارادونا في سن الـ40 على شاطئ بوزن زائد، ويواجه صعوبة في التنفس، ويوشك على الانتقال إلى مستشفى بعد تعاطي جرعة مخدرات زائدة، ويحاول وكيل أعماله جييرمو كوبولا إخفاء ذلك عن وسائل الإعلام العالمية.* صعود وهبوطويعرف الجميع جيدا فترات صعود مارادونا، خلال سنوات نجاحه مع نابولي الإيطالي وبوكا جونيورز، ومستواه البطولي برفقة الأرجنتين عند الفوز بكأس العالم 1986.لكن لا يمكن تجاهل إخفاقاته، التي تشمل معاركه مع المخدرات، والبدانة، ومواقف عديدة مثيرة للجدل كانت ترافقه أينما ذهب.وقال جيان بيير نوير، أحد الممثلين ويلعب دور كوبولا "أعتقد أن الكثير من الأشياء لم تُعرف بعد، وسنكشف عنها لأنها سلسلة تتعامل مع لحظات خاصة وحميمية".وصُورت الحلقات في الأرجنتين وإسبانيا وإيطاليا وأوروجواي والمكسيك، وأثارت جدلا بالفعل في بلاد مارادونا.واتجهت زوجته السابقة كلاوديا بيافاني إلى محكمة، للمطالبة بإزالة بعض المشاهد، وقالت إنها ستنتظر مشاهدة النسخة الأخيرة، قبل أن تقرر إن كانت ستتخذ إجراءات قانونية.وقالت مرسيدس موران، التي تلعب دور أم مارادونا في المسلسل، إن الجمهور عندما يشاهد الحلقات ستتبدد مخاوفه.وأضافت "أعتقد أن هناك شيئا يتعلق بدييجو.. بعض المشاعر أو نقاط الضوء، بعض أفضل الأمور لديه، لذا حاولنا الاحتفاء بقصته".