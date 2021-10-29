23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"Chery" تغزو الأسواق بسيارة متطورة واقتصادية... إليكم ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
29-10-2021
|
11:00
A-
A+
A+
A-
قررت عملاقة صناعة السيارات Chery توسيع عائلة سياراتها الكروس أوفر بمركبة مميزة من حيث التصميم والمواصفات التقنية المتطورة.
وتأتي سيارة Chery Tiggo 8 Plus بنسختها الجديدة بهيكل انسيابي بطول 4 أمتار و70 سم تقريبا، عرضه 180 سم، ومجهز بمصابيح وكشافات ضباب تعمل مع أحدث تقنيات LED لتأمين إنارة ممتازة في مختلف الأوقات وظروف الطقس.
ولم يقتصر التمييز في هذه السيارة على الشكل الخارجي فحسب بل ظهر في قمرتها من الداخل أيضا، إذ جهزت المركبة بأحدث الأنظمة الإلكترونية من أنظمة تكييف وإنارة وأنظمة مولتيميديا، كما حصلت واجهة القيادة فيها على شاشتين كبيرتين تمتدان من جهة السائق وحتى منتصفها، وتعمل الشاشتان باللمس إذ يمكن الاعتماد على واحدة للتحكم بأنظمة السيارة وأنظمة التوجيه فيما يمكن استعمال الأخرى كلوحة عدادات رقمية وأداة لمشاهدة محيط المركبة عبر الكاميرات.
وجهزت Tiggo 8 Plus الجديدة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة على طريق السفر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.
وستطرح النسخ الأقوى من هذه السيارة بمحركات TGDI توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 254 حصانا، كما ستظهر منها نسخ بمحركات هجينة تستهلك أقل من لترين من الوقود لكل 100 كلم مقطوعة، وستعمل المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
انخفاض الدولار قد يتحقق بسبب خطوة.. ما يحصلُ "مُبشّر بالخير"
Lebanon 24
انخفاض الدولار قد يتحقق بسبب خطوة.. ما يحصلُ "مُبشّر بالخير"
12:00 | 2021-10-29
29/10/2021 12:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج ماكرة و"غدارة".. ابتعدوا عنها!
Lebanon 24
أبراج ماكرة و"غدارة".. ابتعدوا عنها!
00:00 | 2021-10-29
29/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميمٌ من "قوى الأمن" لجميع المواطنين.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
تعميمٌ من "قوى الأمن" لجميع المواطنين.. هذه تفاصيله
11:32 | 2021-10-29
29/10/2021 11:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج لا تسامح أبداً!
Lebanon 24
هذه الأبراج لا تسامح أبداً!
03:00 | 2021-10-29
29/10/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج لا تنسى حبها الأول.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
أبراج لا تنسى حبها الأول.. هل أنت من بينها؟
04:00 | 2021-10-29
29/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2021-10-29
"HTC" تُعلن عن نظارتها الجديدة للواقع الافتراضي
08:00 | 2021-10-29
مسلسل مارادونا.. أسرار جديدة وجدل!
07:54 | 2021-10-29
يمكنك دائما ان تبني شيئا جديدا... هكذا تم الانتقال من "فيسبوك" الى "ميتا" (فيديو وصور)
06:42 | 2021-10-29
عاصفة شمسية وتحذير من توهج "كبير" قد يضرب الأرض.. وخطر من انقطاع الاتصالات والكهرباء!
06:14 | 2021-10-29
إبتداء من أول تشرين الثاني... "واتسآب" ستوقف دعمها لهذه الهواتف الذكية
05:00 | 2021-10-29
أرباح سامسونغ ترتفع بشكل كبير... ما السبب؟
فيديو
"Chery" تغزو الأسواق بسيارة متطورة واقتصادية... إليكم ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"Chery" تغزو الأسواق بسيارة متطورة واقتصادية... إليكم ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-10-29
29/10/2021 22:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة.. ضبط نجمة تركية شهيرة بوضع "غير لائق" مع حبيبها داخل حمام الرجال! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة.. ضبط نجمة تركية شهيرة بوضع "غير لائق" مع حبيبها داخل حمام الرجال! (فيديو)
02:00 | 2021-10-29
29/10/2021 22:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
Lebanon 24
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
11:00 | 2021-10-28
29/10/2021 22:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact