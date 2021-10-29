22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
21
o
بشري
22
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"HTC" تُعلن عن نظارتها الجديدة للواقع الافتراضي
Lebanon 24
29-10-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت عملاقة صناعة التقنية HTC عن نظارتها الجديدة التي صممت للتعامل مع تقنيات الواقع الافتراضي.
ومن حيث التصميم تختلف نظارة Vive Flow عن سابقاتها من أجهزة الواقع الافتراضي السابقة التي قدمتها HTC ، فقد أتت على هيئة نظارة شمسية عادية، وأتى هيكلها بوزن 189 غ فقط.
وحصلت هذه النظارة على عدستي LCD، كل عدسة بمقاس 2.1 بوصة، وبدقة عرض (1600/1600) بيكسل، وتوفر كل عدسة مجال رؤية يعادل 100 درجة، وترددا يصل إلى 75 هيرتزا.
وجهزت هذه النظارة بكاميرتين قادرتين على تتبع حركة العين واليدين، ومايكروفونات مجهزة بميزة عزل الضوضاء الخارجية، كما تدعم تقنيات الصوت المكاني الثلاثي الأبعاد.
وتعمل Vive Flow بمعالج Qualcomm XR1، وذواكر تخزين داخلية بسعة 64 غيغابايت، كما يمكنها الاتصال مع السماعات والهواتف الذكية عبر البلوثوث، ويمكن استعمال هاتف أندرويد كذراع تحكم لاسلكية عند إقرانه بها كونها لم تجهز بأذرع تحكم خارجية كما بعض خوذ الواقع الافتراضي.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
انخفاض الدولار قد يتحقق بسبب خطوة.. ما يحصلُ "مُبشّر بالخير"
Lebanon 24
انخفاض الدولار قد يتحقق بسبب خطوة.. ما يحصلُ "مُبشّر بالخير"
12:00 | 2021-10-29
29/10/2021 12:00:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج ماكرة و"غدارة".. ابتعدوا عنها!
Lebanon 24
أبراج ماكرة و"غدارة".. ابتعدوا عنها!
00:00 | 2021-10-29
29/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج لا تنسى حبها الأول.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
أبراج لا تنسى حبها الأول.. هل أنت من بينها؟
04:00 | 2021-10-29
29/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج لا تسامح أبداً!
Lebanon 24
هذه الأبراج لا تسامح أبداً!
03:00 | 2021-10-29
29/10/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي يتصل بقرداحي بعد التشاور مع عون.. وهذا ما طلبه
Lebanon 24
ميقاتي يتصل بقرداحي بعد التشاور مع عون.. وهذا ما طلبه
16:19 | 2021-10-29
29/10/2021 04:19:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2021-10-29
صورة مسربة تكشف خطة لشركة ميتا لطرح ساعة ذكية بكاميرا
11:00 | 2021-10-29
"Chery" تغزو الأسواق بسيارة متطورة واقتصادية... إليكم ميزاتها (فيديو)
08:00 | 2021-10-29
مسلسل مارادونا.. أسرار جديدة وجدل!
07:54 | 2021-10-29
يمكنك دائما ان تبني شيئا جديدا... هكذا تم الانتقال من "فيسبوك" الى "ميتا" (فيديو وصور)
06:42 | 2021-10-29
عاصفة شمسية وتحذير من توهج "كبير" قد يضرب الأرض.. وخطر من انقطاع الاتصالات والكهرباء!
06:14 | 2021-10-29
إبتداء من أول تشرين الثاني... "واتسآب" ستوقف دعمها لهذه الهواتف الذكية
فيديو
"Chery" تغزو الأسواق بسيارة متطورة واقتصادية... إليكم ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"Chery" تغزو الأسواق بسيارة متطورة واقتصادية... إليكم ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-10-29
30/10/2021 04:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة.. ضبط نجمة تركية شهيرة بوضع "غير لائق" مع حبيبها داخل حمام الرجال! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة.. ضبط نجمة تركية شهيرة بوضع "غير لائق" مع حبيبها داخل حمام الرجال! (فيديو)
02:00 | 2021-10-29
30/10/2021 04:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
Lebanon 24
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
11:00 | 2021-10-28
30/10/2021 04:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact