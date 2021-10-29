تكنولوجيا وعلوم

"HTC" تُعلن عن نظارتها الجديدة للواقع الافتراضي

Lebanon 24
29-10-2021 | 14:00
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كشفت عملاقة صناعة التقنية HTC عن نظارتها الجديدة التي صممت للتعامل مع تقنيات الواقع الافتراضي.

ومن حيث التصميم تختلف نظارة Vive Flow عن سابقاتها من أجهزة الواقع الافتراضي السابقة التي قدمتها HTC ، فقد أتت على هيئة نظارة شمسية عادية، وأتى هيكلها بوزن 189 غ فقط.

وحصلت هذه النظارة على عدستي LCD، كل عدسة بمقاس 2.1 بوصة، وبدقة عرض (1600/1600) بيكسل، وتوفر كل عدسة مجال رؤية يعادل 100 درجة، وترددا يصل إلى 75 هيرتزا.

وجهزت هذه النظارة بكاميرتين قادرتين على تتبع حركة العين واليدين، ومايكروفونات مجهزة بميزة عزل الضوضاء الخارجية، كما تدعم تقنيات الصوت المكاني الثلاثي الأبعاد.

وتعمل Vive Flow بمعالج Qualcomm XR1، وذواكر تخزين داخلية بسعة 64 غيغابايت، كما يمكنها الاتصال مع السماعات والهواتف الذكية عبر البلوثوث، ويمكن استعمال هاتف أندرويد كذراع تحكم لاسلكية عند إقرانه بها كونها لم تجهز بأذرع تحكم خارجية كما بعض خوذ الواقع الافتراضي.
المصدر: روسيا اليوم
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