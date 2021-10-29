27
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
إبتداء من أول تشرين الثاني... "واتسآب" ستوقف دعمها لهذه الهواتف الذكية
Lebanon 24
29-10-2021
|
06:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الموقع الرسمي لشركة "واتسآب" توقف الشركة عن دعم الإصدارات القديمة من أنظمة تشغيل الهواتف الذكية "أندرويد" و"iOS"، اعتبارًا من 1 تشرين الثاني المقبل.
وسيشمل قرار وقف الدعم الإصدارات من 4.0 إلى 4.0.4 أو أقدم، أما بالنسبة لأجهزة "آيفون" فسيشمل الأجهزة المثبت عليها نظام التشغيل "iOS 9" أو أقدم.
وأوضحت الشركة الأميركية أن تشغيل تطبيقها سيتطلب تحديث الأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد" بالإصدار 4.0.1 المعروف باسم (Jelly Bean) على الأقل، ووفقًا لما أعلنته الشركة، سيفقد 43 طرازًا من الهواتف الذكية، التي تعمل عن طريق نظام التشغيل "أندرويد"، القدرة على التراسل.
ووفقا لموقع "مترو" فإن انتهاء الدعم لا يعني بالضرورة عدم وجود اتصال بواتسآب، لكن لن يتمكن المستخدمون من تثبيت التحديثات، مما سيؤدي إلى انقطاعات أو أخطاء في التشغيل. يوفر المنشور أيضًا قائمة بالهواتف الذكية التي لن يتم دعم "واتسآب"عليها اعتبارًا من 1 تشرين الثاني.
وتضم قائمة الأجهزة التي تم ذكرها: سامسونغ "Galaxy Trend" و"Galaxy SII" و"Galaxy Core" و"Galaxy Ace 2" و" Galaxy Xcover 2".
ومن أجهزة آيفون "4s" وما قبله من إصدارات تابعة لشركة "آبل"، ومن شركة سوني "Xperia Miro" و"Xperia Neo L" و"Xperia Arc S"، ومن شركة هواوي "Ascend G740" و"Ascend Mate" و"Ascend D Quad XL" و" AscendP1 S" و"Ascend D2".
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
بعد إدراج إسمه الى جانب السيد والعرب بلائحة العقوبات الاميركية.. من هو داني خوري؟
Lebanon 24
بعد إدراج إسمه الى جانب السيد والعرب بلائحة العقوبات الاميركية.. من هو داني خوري؟
10:51 | 2021-10-28
28/10/2021 10:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال جميل السيّد بعد إدراجه على لائحة العقوبات الاميركية؟
Lebanon 24
ماذا قال جميل السيّد بعد إدراجه على لائحة العقوبات الاميركية؟
10:53 | 2021-10-28
28/10/2021 10:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض في تسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
إنخفاض في تسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2021-10-28
28/10/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"رواية الجيش": هذا ما حصل في عين الرمانة
Lebanon 24
"رواية الجيش": هذا ما حصل في عين الرمانة
22:34 | 2021-10-28
28/10/2021 10:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج ماكرة و"غدارة".. ابتعدوا عنها!
Lebanon 24
أبراج ماكرة و"غدارة".. ابتعدوا عنها!
00:00 | 2021-10-29
29/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2021-10-29
مسلسل مارادونا.. أسرار جديدة وجدل!
07:54 | 2021-10-29
يمكنك دائما ان تبني شيئا جديدا... هكذا تم الانتقال من "فيسبوك" الى "ميتا" (فيديو وصور)
06:42 | 2021-10-29
عاصفة شمسية وتحذير من توهج "كبير" قد يضرب الأرض.. وخطر من انقطاع الاتصالات والكهرباء!
05:00 | 2021-10-29
أرباح سامسونغ ترتفع بشكل كبير... ما السبب؟
02:00 | 2021-10-29
تغيير اسم شركة فيسبوك... ماذا أصبح؟
23:00 | 2021-10-28
الصين تكشف عن أكبر رباعية دفع فاخرة طورتها (فيديو)
فيديو
فضيحة.. ضبط نجمة تركية شهيرة بوضع "غير لائق" مع حبيبها داخل حمام الرجال! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة.. ضبط نجمة تركية شهيرة بوضع "غير لائق" مع حبيبها داخل حمام الرجال! (فيديو)
02:00 | 2021-10-29
29/10/2021 16:42:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
Lebanon 24
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
11:00 | 2021-10-28
29/10/2021 16:42:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتقادات واسعة تطال فنانة شهيرة بعد رقصها بجرأة على الـ"وحدة ونص" (فيديو)
Lebanon 24
إنتقادات واسعة تطال فنانة شهيرة بعد رقصها بجرأة على الـ"وحدة ونص" (فيديو)
08:00 | 2021-10-28
29/10/2021 16:42:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact