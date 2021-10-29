صورة مسربة تكشف خطة لشركة ميتا لطرح ساعة ذكية بكاميرا

أظهرت صورة مسربة تفاصيل ساعة ذكية تطورها شركة "ميتا" (فيسبوك سابقا)، لتنافس الساعات الذكية التي تنتجها شركة "آبل".ونقلت وكالة "بلومبرغ" أن الصورة رصدت داخل تطبيق الشركة للتحكم في نظاراتها الذكية الجديدة التي تم إطلاقها بالشراكة مع Ray-Ban.وعثر على الصورة من قبل مطور التطبيقات، ستيف موزر، الذي شاركها مع "بلومبرغ" ورفضت متحدثة باسم "ميتا" الإدلاء بأي تعليق.وبحسب الموقع، فإن الساعة مزودة بكاميرا أمامية وشاشة مستديرة، وغلاف منحني قليلا عند الحواف.وتظهر الكاميرا الأمامية على شاكلة الكاميرات الموجودة في الهواتف الذكية في أسفل الشاشة، وهناك زر تحكم للساعة على الجانب الأيمن.وتحتوي الساعة على حزام معصم قابل للفصل وما يبدو أنه زر في الجزء العلوي من الساعة. ويحاكي عرضها الكبير ساعة شركة أبل.وتشير الكاميرا إلى أنه من المرجح أن يتم استخدامها في تسجيل مقاطع الفيديو، وهو ما لا توفره ساعة "أبل" الذكية أو الساعات من الشركات المنافسة الأخرى مثل "سامسونغ".ونقلت "بلومبرغ" عن مصدر مطلع أن فيسبوك تخطط لإطلاق أول ساعة لها في وقت مبكر من عام 2022، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التوقيت.وقال المصدر إن الشركة تعمل على ثلاثة أجيال من المنتج تطرح في أوقات مختلفة.ويمكن أن يشير وجود الصورة في تطبيق النظارات، المسمى Facebook View، إلى أنه سيتم إدارة الساعة على أجهزة iPhone و Android باستخدام هذا التطبيق أيضا، وفق ما نقلت "بلومبرغ".وهناك رمز داخل التطبيق يشير إلى أن الساعة يمكن أن يطلق عليها اسم "ميلان". كما أن الكاميرا ستكون قادرة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو وتنزيلها على الهاتف.وأعلن رئيس مجموعة فيسبوك، مارك زاكربرغ، الخميس، تغيير اسم الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي إلى "ميتا" لتعكس بشكل أفضل كل نشاطاتها، لكن اسم الشبكات المختلفة فيها سيبقى نفسه، وستحافظ شبكة فيسبوك وتطبيق إنستغرام وخدمة واتساب على أسمائها.