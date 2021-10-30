تصد هجوما محتملا وتتحول لحصن في 30 ثانية.. مرسيدس تطلق "وحشها الشبح"! (فيديو)

كالعادة تستهدف شركة "مرسيدس"، عملاء من نوع خاص، عملاء تتطلب طبيعة مهنهم توفير أقصى درجات الحماية والأمان والتصفيح، ومن يستطيع أن يبرع بذلك أكثر من مصنع أسطورة "الشبح" الشهيرة من "مرسيدس"، لكنها اليوم تكشف عن "شبحها الجديد".

السيارة الجديدة من "مرسيدس" والتي حملت الاسم "S680 Guard"، أطلقت في شهر تشرين الأول من العام الحالي 2021، لكن أسرار هذه السيارة بقيت خفية عن البعض، بينما الاسم يحمل في طياته الكثير من المعاني.

تقليدي من الخارج و"وحش" من الداخل

وعلى الرغم من أن شكل السيارة الجديدة يشبه إلى حد ما السيارة العادية من فئة السيدان، إلا أن السيارة تخفي في منحنيات شكلها الجميل الكثير من الأسرار التي يبحث عنها الساسة ورجال الأعمال، بحسب "dw".

وتشير المصادر إلى أن السيارة التي أطلق عليها اسم "الحارس" ليست فقط جميلة، بل هي من أقوى سيارات "مرسيدس" على الإطلاق، بحسب "بيلد" الألمانية.

سيارة لا ينافسها سوى "تقنيات عسكرية"

وأشار رئيس قسم التطوير في شركة "مرسيدس"، أندرياس تسيغان، في تصريحات نقلها موقع "dw"، أن السيارة الجديدة لا يتجاوزها سوى "التكنولوجيا العسكرية".

ونوه تسيغان إلى أن السيارة الجديدة فئة الحماية "VPAM VR10" تلبي أعلى المعايير المعتمدة للمركبات المدنية من حيث الأمان.

ودعمت السيارة بمحرك يوفر قوة خارقة تصل إلى 680 حصانا ثماني الأسطوانات يقدم للسيارة سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومترا فقط بسبب وزنها الثقيل جدا.

سيارة تتحول إلى حصن في 30 ثانية

وينوه تسيغان إلى أن مهمة السيارة، بحسب "autoweek" هي أن يبقى من بداخل السيارة "على قيد الحياة في أول 30 ثانية من حصول وضع مهدد، بالإضافة إلى بقاء السيارة بصورة متحركة" الأمر الذي قد يبعدها عن الخطر إلى حين وصول القوات الخاصة.

وأشارت المصادر إلى أن السيارة الجديدة تصد هجوما محتملا وتصبح محصنة جدا في الثواني الـ30 الحرجة، وتصد مئات الطلقات الموجهة بالإضافة إلى مقاومة الألغام.