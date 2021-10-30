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تكنولوجيا وعلوم
"سلوك غريب" للنحل في التعامل مع الأمراض المعدية
Lebanon 24
30-10-2021
|
00:24
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كشفت دراسة علمية حديثة عن سلوك "غريب" يستخدمه النحل عند تعرض خليته لتهديد من الطفيليات.
وحسبما ذكرت الدراسة التي شارك فيها باحثون في السلوك من جامعة كاليفورنيا، فإن النحل يطبق مبدأ التباعد الاجتماعي عندما تتعرض للإصابة بطفيليات مثل السوس، وذلك لتقليل خطر انتشار العدوى.
ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Science Advances، فإن التفاعل والتواصل بين الجزء الخارجي للخلية والقسم الداخلي منها، يتراجع في حال ظهور عدوى، الأمر الذي يحمي النحل الأكثر أهمية مثل الملكة والصغار.
وأشار الباحثون إلى حدوث تبدّل في مواقع النحل داخل الخلية ردا على الإصابة بعدوى، إذ تتحرك النحلات الأكبر سنا نحو الأطراف، بينما تنتقل الملكة والنحلات الحاضنات للمركز.
ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن المؤلفة الرئيسية للدراسة الدكتورة ميشلينا بوسيددو، من جامعة "ساساري" في إيطاليا قولها: "إن الزيادة الملحوظة في التباعد الاجتماعي بين مجموعتي النحل داخل نفس المستعمرة الموبوءة بالطفيليات يمثل جانبا مثيرا للدهشة لكيفية تطور النحل لمكافحة مسببات الأمراض والطفيليات".
وأضافت: "إن قدرة النحل على تكييف بنيتهم الاجتماعية وتقليل الاتصال بين الأفراد استجابة لتهديد مرض ما، يساعدهم في تقليص مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية عند الحاجة".
المصدر:
سكاي نيوز
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