تكنولوجيا وعلوم

هاتف جديد من Realme بسعر منافس...تعرفوا إليه (فيديو)

Lebanon 24
30-10-2021 | 17:00
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن الهاتف الجديد الذي ستطلقه Realme بمواصفات وأسعار منافسة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم Q3t، وسيأتي بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده ( 164.4/75.8/8.5) ملم، ووزنه 199 غ.

وسيجهز الهاتف بشاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبًا.
 
أما الكاميرا الأساسية للجهاز فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيضمن الأداء الممتاز للهاتف معالج Snapdragon 778G الحديث، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت يمكن توسيعها عبر شرائح microSD.
 
 
ورغم سعره المنافس الذي يبلغ نحو 230 دولارا تقريبا حصل هذا الجهاز أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وتكفيه ليعمل يومين تقريبًا عند الاستعمال المكثف.
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