تكنولوجيا وعلوم

كاميرا متطورة جديدة منافسة لـ GoPro...اكتشفوها (فيديو)

Lebanon 24
30-10-2021 | 15:00
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كشفت عملاقة صناعة التقنيات DJI عن كاميرتها الصغيرة الجديدة التي طورتها لمحبي المغامرات والتصوير في الطبيعة.

وتأتي كاميرا Action 2 الجديدة بهيكل صغير الحجم أبعاده (39/39/22.3) ملم، ووزنه 56 غراما،  كما جهزت بشاشة OLED لمسية بمقاس 1.76 بوصة دقة عرضها (446/424) بيكسل، ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla المضاد للصدمات والخدوش.

وحصلت الكاميرا على مستشعر CMOS بصري قادر على توثيق فيديوهات 4К بمعدل 120 إطارا في الثانية وفيديوهات Full HD بمعدل 204 إطارات في الثانية، أما زاوية التصوير فيها فتبلغ 155 درجة.
 
 
وحصل هيكل الكاميرا على حماية من الماء تمكنها من العمل على عمق 10 أمتار، أما عند استعمال المحفظة الخاصة بالتصوير المائي فيمكن للكاميرا العمل على عمق 60 مترًا، كما جهزت الكاميرا بذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت ومنفذ يستوعب بطاقات ذاكرة خارجية بسعة 256 غيغابايت.
 
 
وتدعم هذه الكاميرا ميزات تصوير الماكرو، وميزة "نظام تسوية الأفق"، ونظام التثبيت البصري الأوتوماتيكي أثناء التصوير، ويمكنها الاتصال لاسلكيًّا مع الأجهزة الإلكترونية عبر شبكات Wi-FI.
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