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تكنولوجيا وعلوم
إيلون ماسك لن يتخلى عن خطة إرسال مركبة مأهولة إلى المريخ
Lebanon 24
31-10-2021
|
00:24
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أعلن مؤسس "سبيس إكس" إيلون ماسك أن أمولا قد تدفعها شركته وشركة جيف بيزوس في حال تبني الكونغرس الأميركي لقانون "ضريبة المليارديرات" تكفي لتمويل البعثة الفضائية المأهولة إلى المريخ.
فيما لم يتخل إيلون ماسك عن مشاريعه الفضائية وينوي إنفاق أمواله لتحقيق مشروع تحليق الإنسان إلى المريخ.
وقال في تدوينته على "تويتر":" إن خطتي هي استخدام الأموال لإيصال البشرية إلى المريخ وإبقاء العقل متوهجا".
المصدر: روسيا اليوم
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