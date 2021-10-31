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تكنولوجيا وعلوم
بسبب غوغل... الناس تعتقد أنها أكثر ذكاءً مما هي عليه؟
Lebanon 24
31-10-2021
|
03:00
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أكدت دراسة حديثة أن محرك "غوغل" يجعل مستخدميه يعتقدون أنهم أكثر ذكاء مما هم عليه بالفعل.
وأشارت الدراسة الصادرة عن جامعة تكساس في أوستن، والمنشورة في مجلة "Proceedings of the National Academy of Sciences" إلى أنه عندما يستخدم الأشخاص "غوغل" للعثور على المعلومات، يصبحون أكثر ثقة في قدرتهم على تقديم إجابات صحيحة، حتى بدون استخدام أداة البحث.
ولجأ معدو الدراسة إلى أشخاص تحت الاختبار سمحوا لهم بالإجابة على الأسئلة إما باستخدام ذكرياتهم الخاصة أو عن طريق البحث في "غوغل".
وتبين أن أولئك الذين استخدموا "غوغل" لم يحصلوا على المزيد من الإجابات الصحيحة فحسب، وإنما تعززت لديهم الثقة في أنهم يعرفون غريزيا إجابات الأسئلة الأخرى.
وفي بعض الحالات الأخرى، وجد الباحثون أشخاصا اعتقدوا في وقت لاحق أنهم استدعوا المعلومات من الذاكرة عندما قاموا بالفعل ببحثها عبر "غوغل".
وتدعم نتائج الدراسة التي يقودها أستاذ التسويق في كلية موكامبس للأعمال في جامعة تكساس في أوستن، أدريان وارد، فرعا معاصرا لتأثير "دوننغ كروغر"، وهي ظاهرة نفسية تتلخص فكرتها في مبالغة بعض الأشخاص أصحاب الفهم المحدود للموضوع في تقدير معرفتهم أو قدرتهم في هذا المجال.
كما أن ما توصلت إليه الدراسة يدعم مقولة عالم الأحياء الشهير، تشارلز داروين: "الجهل في كثير من الأحيان يولد الثقة أكثر من المعرفة".
وتابع أدريان وارد موضحا أنه "بينما كانت الكتب والموارد الأخرى هي المصادر الوحيدة التي اعتمد البشر عليها للحصول على المعلومات منذ فجر الكلمة المكتوبة، فإن سرعة وسلاسة البحث عبر محرك "غوغل" يمكن أن تجعلنا نخلط بين المعلومات الموجودة على الإنترنت والأشياء التي قمنا بتخزينها في المادة الرمادية بالدماغ".
وأضاف: "عندما تكون المعلومات في متناول أيدينا، قد نعتقد خطأً أنها نشأت من داخل رؤوسنا".
المصدر:
سبوتنيك
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